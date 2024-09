Algérie: Présidentielle - Les candidats renforcent leurs messages clés à l'approche du scrutin

Alger — A l'approche de l'élection présidentielle du 7 septembre, dont la campagne électorale s'achève mardi, les candidats s'attachent à consolider leurs messages et mobiliser le soutien populaire pour un avenir prometteur pour l'Algérie, rapporte la presse nationale dimanche.

Sous le titre "C'est déjà le compte à rebours pour les trois candidats", le journal "L'Echo d'Algérie" souligne que ces derniers "poursuivent leur campagne électorale et à quelques encablures du tomber de rideau, ils accentuent la cadence en alternant entre meetings populaires et actions de proximité en vue de séduire et convaincre les électeurs".

De son côté, le quotidien national "El Moudjahid" estime que la campagne électorale, qui s'achève mardi, a été menée "avec élégance" par les trois prétendants au palais d'El-Mouradia à savoir MM. Abdelmadjid Tebboune, Youcef Aouchiche et Abdelaali Hassani Chérif.

Le journal précise que ces derniers disposent de ce court laps de temps pour finaliser la série d'activités qu'ils ont animées à travers le pays, en quête du soutien populaire pour leur programme politique, qu'ils ont exposé en détail aux Algériennes et Algériens.

Dans son analyse des derniers développements de la campagne électorale, le quotidien "El-Chaab" a publié un article intitulé "Présidentielles: Renforcer les acquis et protéger le citoyen contre les conspirations", dans lequel les candidats insistent sur l'importance du vote pour consolider les acquis et préserver les réalisations passées, mais aussi parce que les Algériens représentent le rempart indispensable pour la protection de leur pays.

"El Massa" met en avant les déclarations des candidats, qui soulignent "l'importance de garantir la sécurité et la stabilité de l'Algérie, ainsi que de renforcer l'unité nationale pour contrer les manigances des adversaires".

%

"Le forcing des candidats", titre "Horizons", qui revient en détail sur les meetings des candidats et de leurs représentants, précisant que le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, a affirmé que "son programme s'inspire des idéaux du 1er Novembre", tandis que le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé à soutenir les investissements productifs, alors que le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, a promis d'instaurer un régime parlementaire.

Dans le même esprit, le journal "Alger16" cite les discours des candidats et de leurs représentants, soulignant l'importance cruciale de ce rendez-vous électoral et l'impératif de protéger et préserver l'identité nationale.

"El Badil" s'est intéressé, quant à lui, à la stratégie de communication des candidats, relevant que les trois prétendants à la magistrature suprême du pays "ont centré leur campagne électorale sur les réseaux sociaux en créant des pages sur Facebook, Instagram, Twitter et d'autres plateformes, avec pour objectif de transmettre leur programme électoral de manière ciblée aux jeunes, qu'ils considèrent comme essentiels pour voter en masse le jour de l'élection présidentielle".

"Les candidats jettent leurs dernières forces dans la campagne", titre, pour sa part, "El Watan" qui relève que les trois candidats ont "tous insisté durant leurs meetings de campagne sur le caractère crucial du prochain scrutin mettant en avant l'importance d'une large mobilisation des citoyens".

"El Khabar", "El Oumma", "La Voie d'Algérie" et "Le Soir d'Algérie" ont rapporté les discours des trois candidats, lesquels ont invité les citoyens à voter en masse le jour J.