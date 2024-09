Algérie: JP-2024 (2e journée) - De l'or et du bronze pour le pays

Les athlètes algériens de para-athlétisme, Nassima Saifi (lancer de disque) et Walid Ferhah (Club) ont offert à l'Algérie ses premières médailles, lors de la 2e journée des 17es Jeux Paralympiques qui se poursuivent à Paris.

Engagée dans le concours du disque (F57), sa spécialité de prédilection, Nassima Saifi a fait sensation dès son premier essai, en lançant son engin à 35,55m, établissant ainsi un nouveau record des jeux (l'ancien qu'elle détenait était mesuré à 33,33m), une manière de mettre la pression sur ses principales concurrentes, à savoir la chinoise Xu Mian (32,81), et surtout la championne paralympique en titre à Tokyo-2020, l'Ouzbèque Khamdamova Mokhigul (32,75m).

"C'est sûr que je suis très heureuse aujourd'hui. Un titre paralympique et un nouveau record des jeux, je ne peux qu'être contente de ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Je dédie ce sacre à mon pays, mon entraîneur qui est mon mari, ma fédération et tous ceux qui m'ont soutenu", a déclaré Saifi après son sacre.

De son côté, le lanceur du Club, classe F32, Ahmed Mehideb a offert à l'Algérie la bronze de la spécialité, grâce à son jet mesuré à 38,61m, réalisé lors de son second essai des six permis.

"Qu'est-ce que je peux dire, certes je suis content de la médaille de bronze, car c'est des jeux paralympiques, mais je ne suis pas content de mes essais. Lors de mon dernier stage en Turquie, je lançais très facilement 41 mètres et plus. Aujourd'hui, je n'arrive pas à accepter cette prestation. Il y avait mieux à faire, voilà", a indiqué Mehideb qui n'était pas du tout heureux de sa médaille de bronze, estimant que l'argent et même l'or ne devait pas lui échapper.

%

Ce titre paralympique qu'il convoitait est revenu finalement au Russe qui concourait sous un drapeau neutre, Churkin Aleksei (40,33m) suivi du Grec Konstantinidis Athanasios (38,65m) qui a décroché l'argent.

La seconde journée consacrée au para-athlétisme a vu la participation d'autres athlètes algériens qui se sont contentés tous d'un classement très honorable.

Au concours de Club (F32), Walid Ferhah et Abdelhak Missouni ont terminé respectivement 4e et 8e, avec des jets à 37.99 mètres et 32.91 mètres.

Safia Djelal a pris la 8e place au disque (29,17m), alors sa compatriote du javelot, Bakhta Benallou, (F13) s'est contentée d'une honorable 8e place en finale (29,63m).

De son côté, Samir Nouioua, a fini 5e au 1500m (T46) couru en 3:57.30.

Pour le programme de dimanche 1er septembre, Lynda Hamri sera alignée en finale du saut en Longueur à partir de 09h00 (heure algérienne). Hamri sera en concurrence avec huit autres athlètes toutes venues pour un podium à Paris, et parmi lesquelles l'infatigable championne du monde et paralympique en titre, l'Ouzbèque, Oksana Zubkovska, détentrice du record du monde et paralympique avec un saut à 6,60m, depuis 2012 à Londres.

Dans la même journée, Mohamed Berrahal participera au concours du disque (F52), avec neuf autres candidats à partir de 18h22, alors que Athmani Skander Djami prendra part, à partir de 10h49, à la 1re des deux séries au programme du 100m T13. Les trois premiers de chacune des deux séries et les deux meilleurs temps animeront la finale programmée le même jour à 18h47 (heure algérienne).