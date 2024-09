Maroc: Début du recensement à Béni Mellal, l'heure est à la mobilisation

Béni Mellal — Le Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) 2024 a démarré, dimanche, dans la ville de Béni Mellal à l'instar des autres régions du Royaume, dans un climat de mobilisation massive des équipes de recensement et d'une adhésion large et spontanée des citoyens.

Au niveau du cercle de Béni Mellal, l'heure est à la mobilisation. Enquêteurs, superviseurs et contrôleurs s'apprêtent à arpenter, de bout en bout, la région et ses 135 communes, le long de 30 jours. Le but étant de contribuer à la réussite de cette échéance nationale décennale menée sur Hautes Instructions Royales. Quelque 3602 personnes sont mobilisées dont 2693 enquêteurs pour contribuer au succès du RGPH-2024, secondés, par les agents et auxiliaires d'autorité, qui leur prêteront main-forte dans une région où la géographie impose son diktat notamment en raison des localités fortement éparpillées sur les hauteurs du Moyen Atlas (Khénifra) et du Haut Atlas central (Azilal).

L'heure affiche 8H30 quand les premières équipes se prêtent au briefing du directeur régional du HCP à Béni Mellal-Khénifra, Rachid Toursi. Les directives sont claires comme l'eau de roche. La confidentialité est sine qua non et le respect des questionnaires et de la déontologie sont indérogeables pour mener à bien ce noble devoir national. Après cette brève réunion, chaque équipe rejoint son lieu de travail aux moyens des 524 véhicules mis à leur disposition pour leur faciliter le déplacement.

Bien avant le commencement du recensement, les équipes se sont livrées à un important exercice pour la reconnaissance de terrain qui s'est déroulé le 30 et 31 août dans le but de mettre à jour les informations de chaque district et en repérant les nouvelles constructions. Dans une déclaration à la MAP, M. Toursi a souligné que la grande opération nationale de recensement intervient conformément à la Lettre adressée par SM le Roi Mohammed VI, au Chef du gouvernement, en juin dernier, au sujet de la préparation du 7ème RGPH.

Il a salué la forte mobilisation des autorités provinciales et communales ainsi que des différentes parties concernées ayant amplement contribué à aplanir les difficultés se rattachant à la difficulté géographique de la région, relevant que les équipes sont d'ores et déjà sur le terrain pour contacter les ménages et prendre les informations les concernant. Cette opération vise à appréhender le nombre de ménages légaux au Royaume dont le nombre de Marocains et d'étrangers, a-t-il fait savoir, rappelant que le RGPH 2024 qui s'appuiera sur un double questionnaire afin de collecter les données auprès des ménages sera effectué via une application informatique.

Cette application a été développée par les cadres du HCP et installée sur des tablettes, comportant les limites des districts et itinéraires que les enquêteurs doivent suivre au moment du recensement, les questionnaires et les règles de cohérence et de validité des données collectées, facilitant ainsi l'exploitation des informations collectées sur place avant leur transfert, en temps réel, au centre de gestion des données.

Il a rappelé que chaque trois districts de recensement seront affectés à un contrôleur, notant que l'ensemble de ce travail sera piloté par des superviseurs communaux, provinciaux et un superviseur régional. Les enquêteurs et les contrôleurs sont formés dans des équipes et sont chargés respectivement de la collecte et du contrôle des informations collectées, a également dit le responsable régional, expliquant que les zones de travail ont été préparées dans le cadre de la grande opération de la cartographie initiée depuis mars 2023 par le HCP.

Aucune distinction n'est à faire entre zone rural montagneuse et urbaine, a-t-il souligné, précisant que le même processus est adopté pour les 135 communes de la région. Il s'agira d'assurer une fluidité opérationnelle au niveau de l'ensemble des zones de la région y compris les localités montagneuses.

Il n'a pas manqué de saluer l'esprit de responsabilité et le sérieux dont ont fait montre le staff chargé du RGPH tout au long de la phase de la formation et du repérage du terrain dans le cadre du RGPH qui, rappelle-t-il, est de nature à asseoir une bonne base pour l'élaboration des futures politiques publiques et stratégies sectorielles et socio-économiques.