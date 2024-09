Soudan: OCI - Jeddah Platform est la principale pour les négociations entre l'armée et la milice

L'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a réaffirmé sa solidarité avec le Soudan alors que le conflit armé se poursuit en raison des rebelles des Forces de Soutien Rapide (FSR). Elle a souligné l'importance de sauvegarder la sécurité et la stabilité du Soudan, dans le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. L'OCI a également considéré que la plate-forme de Djeddah constitue la base de toute négociation, exigeant la mise en oeuvre de toutes ses clauses et résultats.

Cela fait partie de la résolution adoptée par le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) lors de sa 50e session à Yaoundé, Cameroun, du 29 au 30 août 2024. La résolution contenait :

- Affirmant sa pleine solidarité avec la République du Soudan vis-à-vis du conflit armé provoqué par les rebelles des FSR.

- Adoption de qualifier la Milice de FSR comme « forces rebelles », pour la première fois dans les résolutions de l'OCI.

- Soulignant l'importance du maintien de la sécurité et de la stabilité, du respect de l'unité et de la souveraineté du Soudan et de l'intégrité de son territoire.

- Considérant la plate-forme de Djeddah comme base des négociations et soulignant la nécessité de mettre en oeuvre toutes ses clauses et résultats.

L'ambassadeur Dafalah Alhaj Ali député permanant du Soudan a présidé la délégation du pays, la délégation a participé activement aux travaux de la session et a fourni des détails supplémentaires sur les violations et les atrocités commises par les milices rebelles contre les civils désarmés, ciblant les zones résidentielles, les villages sûrs et les hôpitaux et commettant un certain nombre de massacres, ainsi que la détention de milliers de civils après leur enlèvement a partir de leurs maisons ou de la route.

La délégation s'est fermement opposée aux tentatives des Émirats Arabes Unis et de Tchad visant de ne pas qualifier la milice de FSR de rebelle.

L'ambassadeur Hussein Awad Ali ministre en charge des Affaires étrangères a accueilli la résolution de l'organisation internationale OCI, qui est l'une des plus grandes organisations après l'Organisation des Nations Unies. SE Awad a exprimé sa gratitude aux États membres pour leur solidarité avec le Soudan et pour leur ferme soutien. Il a estimé que cette décision reflétait la prise de conscience internationale et régionale croissante de la réalité des milices, qui ne sont rien d'autre que des forces insurrectionnelles et terroristes.

La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) et la Ligue des États arabes ont déjà décrit la milice comme telle.

Le ministre Awad a déclaré que le Soudan continuait d'appeler les organisations internationales et régionales et la communauté internationale dans son ensemble à reconnaître la milice comme un groupe rebelle et terroriste qui menace la sécurité de l'État, la sécurité et la stabilité régionale et internationale, qualifiant la réalisation à Yaoundé d'étape dans cette direction et d'une victoire pour la diplomatie Soudanaise.

Le ministre des Affaires étrangères s'est engagé à redoubler d'efforts au niveau extérieur et à travers toutes les plateformes internationales et régionales pour dénoncer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide commis par les milices rebelles FSR dans le but de les classer comme organisation terroriste.