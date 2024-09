Congo-Kinshasa: Les étudiants de l'ISP/Gombe s'outillent pour mieux lutter contre la désinformation et les discours de haine

communiqué de presse

Environ 70 jeunes de l'Institut supérieur pédagogique (ISP) de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), ont participé vendredi 30 août à un atelier portant sur la « lutte contre la désinformation, la mésinformation et les discours de haine en milieu estudiantin ». Cette initiative, prise de leur propre chef, visait à les doter de moyens pour déjouer les pièges de la désinformation qui gangrènent les sociétés modernes.

Les réseaux sociaux, canaux d'amplification de masse, sont devenus le terrain de jeu, par excellence, en matière de propagation de fausses nouvelles et de discours à caractère haineux. Et la jeunesse congolaise, notamment celle des universités, n'est pas épargnée car s'il est vrai qu'elle a cette particularité de maîtriser les nouvelles technologies et d'être très présente sur les réseaux sociaux, elle ne prend pas souvent les précautions nécessaires pour user de ces outils de façon positive, pour eux et pour la société.

Bien comprendre pour mieux contribuer à la lutte

C'est pour répondre à cette situation alarmante que la division de l'Information publique et de la Communication stratégique de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a appuyé l'organisation de cet atelier qui a eu pour cadre le quartier général de la Mission des Nations Unies à Kinshasa. "Il est important de connaître les tactiques utilisées, pour créer de fausses informations, afin de mieux les identifier sur les réseaux sociaux et, surtout, de développer un esprit critique face aux contenus reçus via nos plateformes", expliquent Gaël et Susanne, participants à la session.

Ils soulignent que les étudiants, en quête d'un avenir meilleur, sont souvent ciblés par des acteurs politiques ou des groupes d'intérêt qui exploitent leur inexpérience à des desseins peu avouables. L'Institut supérieur pédagogique de la Gombe n'échappe pas à cette réalité. Et pour cause, les étudiants de cet établissement sont exposés à une multitude de contenus dont ils ont du mal à discerner le vrai du faux et qui peuvent nuire au vivre ensemble.

Au cours des échanges, les étudiants ont été éclairés sur la vérification des faits et sur la lutte contre les discours de haine, afin qu'ils soient, à leur tour, des acteurs de changement au sein de leur communauté pour devenir des citoyens éclairés et responsables. L'engagement des étudiants de l'ISP/Gombe montre qu'il est possible de s'unir pour contrer la désinformation et les discours de haine, pour la paix et la stabilité de la RDC.