Congo-Kinshasa: Affaire forages d'eau - 3 parlementaires inspectent les installations de Stever Construct

Dans le cadre du contrôle parlementaire, les députés nationaux Serge Konde, Patrick Munyomo et Joseph Bangakya ont effectué une descente sur terrain ce week-end pour visiter les entrepôts et stations solaires de captage, traitement et distribution d'eau de la société Stever Construct dans la ville de Kinshasa.

Ce contrôle fait à la suite des ennuis judiciaires du président directeur général de cette entreprise, Mike Kasenga, qui est détenu à la prison centrale Makala.

Les députés nationaux voulaient se rendre compte de l'évolution des travaux de la station de captage, traitement et distribution d'eau de 27 mètres cube de Makala et la livraison du deuxième lot de forage sur l'ensemble du pays, si le matériel est disponible.

La visite a commencé dans la commune de Kinshasa, où se trouvent deux grands entrepôts de la société Stever Construct, puis à l'entrepôt de la Gombe situé au port de l'ex-ONATRA. Les députés ont également visité la station de captage de Mont-Ngafula et celle de Makala de 27 mètres cube, destinée à fournir de l'eau à plus de quatre mille ménages.

Serge Konde souhaite que les chantiers soient menés à terme :

« C'est un début, nous avons commencé par les sites de Kinshasa, on a inspecté les entrepôts de l'entreprise qui a le contrat avec l'Etat. Il y a beaucoup de matériaux qui sont entreposés, on ne voudrait pas entendre, comme élus du people, que ces matériaux-là trainent encore dans les entrepôts. Nous voudrions qu'ils soient livrés, que les chantiers arrivent à la fin, qu'on ait tous les 240 sites prévus dans le contrat et que la population également bénéficie de l'eau potable ».

%

Bien que le président directeur de Stever Construct soit en prison, ces parlementaires se sont rendu compte que les travaux évoluent sur le terrain.

Le député Patrick Munyomo recommande par ailleurs au Gouvernement « de coopérer avec l'entreprise », parce que « la population a besoin d'eau potable ».

Le contrat public-privé scellé avec Stever Construct de Mike Kasenga, selon lui, prévoit de « fournir en cinq ans 1.300 stations solaires de captage, traitement et distribution d'eau potable à travers tout le pays ».

Depuis le vendredi 27 juin dernier, l'ancien ministre du Développement rural, François Rubota, et l'entrepreneur Mike Kasenga sont placés en détention provisoire à la prison centrale de Makala. Selon des sources pénitentiaires, ils sont soupçonnés de détournement de fonds publics destinés à des projets de lampadaires et de forages d'eau.