Congo-Kinshasa: Première projection du film documentaire « Le voyage vers l'Est »

« Le voyage vers l'Est », c'est le titre d'un film documentaire du réalisateur Mike Kajabika Sayenet. Il a été projeté pour la première fois en VIP samedi 31 aout à Kinshasa, en présence du deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, des notabilités et membres des communautés de l'Est.

Ce film documentaire se présente comme vecteur de la culture des peuples et en réponse à la déculturation, tant décriée par son réalisateur.

« A ce jour, nous avons plus de 7 millions des déplacés internes, nous sommes à plus de 10 millions de morts. C'est de cette façon assez noire qu'est peinte l'histoire de l'Est de la RDC », témoigne, pour sa part, le président des notabilités et communautés du grand Kivu, Joseph Nkinzo.

« L'Est, c'est la partie qui semble être ignorée par un certain nombre de nos concitoyens, le sang continue à couler chez nous », ajoute-t-il

Outre ce tableau sombre, Mike Kajabika Sayenet dénonce une stigmatisation qui ne se justifie pas. :

« Plusieurs Congolais ne connaissent pas l'histoire du Sud-Kivu, et de l'Est. Il pense que ce sont les Rwandais. Ce qui est faux. Je voudrais démontrer aux Congolais, et au Sud-Kivutiens que les Bashi, les Sud-Kivutuiens sont les Congolais et non pas des Rwandais. C'est important de le savoir, de connaître notre histoire. »

Ce documentaire se positionne en actions de plaidoyer pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC, mais également en réponse, à la déculturation.

Le professeur Chiralwira est l'un des acteurs principaux :

« La culture, c'est la politique même, ceux qui croient qu'ils peuvent faire de la politique, en négligeant la culture nationale, je crois qu'ils se trompent ».

« Le voyage vers l'Est », c'est surtout la présentation d'une histoire différente des traditions du Bushi Bukavu, et des peuples.