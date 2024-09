Maroc: Ksar El-Kébir - Mise en échec d'une tentative de trafic illicite de drogues et de stupéfiants (Source sécuritaire)

Rabat — Des éléments du Commissariat régional de police à Ksar El-Kébir ont réussi, dimanche à midi, à mettre en échec une tentative de trafic illicite de drogues et de stupéfiants et à saisir 14.290 comprimés psychotropes "Ecstasy" et "Rivotril".

Selon une source sécuritaire, cette importante cargaison de psychotropes a été saisie en possession de quatre personnes, âgées entre 24 et 39 ans, dont deux femmes, suspectées d'avoir des liens avec un réseau criminel actif dans le trafic de psychotropes.

Les mis en cause ont été interpellés à la ville de Ksar El-Kébir, en flagrant délit de possession de 11.380 comprimés psychotropes "Ecstasy" et 2.910 "Rivotril", outre une dose de cocaïne, une balance électronique et une somme d'argent soupçonnée provenir de cette activité criminelle, a-t-on indiqué de même source.

L'opération de pointage des suspects dans la base de donnés de la Sûreté nationale a révélé que deux d'entre eux sont recherchés au niveau national par les services de la Police judiciaire et de la Gendarmerie Royale dans les villes de Kénitra et de Ksar El-Kébir pour leur implication présumée dans des affaires de faux et usage de faux et de trafic de drogues et de stupéfiants.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du Parquet compétent en vue d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d'interpeller le reste des complices impliqués dans cette activité criminelle.