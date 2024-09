Maroc: Italie - Volonté partagée pour renforcer la coopération dans le domaine de la production cinématographique

Venise — Le directeur du Centre Cinématographique Marocain (CCM), Abdelaziz Bouzdaini et le responsable des Relations internationales de la société de production italienne "Rai Cinema", Carlo Gentile, ont examiné, dimanche à Venise, les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l'Italie en matière de production cinématographique, et ce dans le cadre de la promotion du cinéma marocain.

Réunis en marge de la 81ème édition du Festival international du film de Venise, les deux responsables ont convenu d'assurer une plus grande diffusion du cinéma marocain en Italie, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux horizons au riche patrimoine cinématographique marocain au-delà de ses frontières.

Dans une déclaration à la MAP, M. Bouzdaini, également secrétaire général du département de la Communication, a fait savoir que cette coopération porte sur l'acquisition par l'Italie de productions marocaines, qui datent d'avant 2022, et la diffusion de films restaurés dans les laboratoires du CCM, dont la sortie remonte jusqu'aux années 1950, parmi lesquels le long-métrage "Soleil du printemps" du cinéaste Latif Lahlou.

M. Bouzdaini a, dans ce cadre, précisé que le doublage de ces productions nationales en langue italienne sera assuré par la société de production, de distribution et d'achat cinématographique appartenant au groupe Rai, pour faire connaître en Italie la culture et le cinéma nationaux, tout en s'adressant à une forte communauté marocaine, maghrébine et arabe établie dans ce pays européen.

Cette rencontre, a tenu à préciser M. Bouzdaini, fait suite à une première entrevue avec le responsable italien à l'occasion de la 76ème édition du Festival de Cannes, ayant porté sur les moyens de renforcer la coopération et les liens culturels et professionnels entre le Maroc et l'Italie et d'ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de collaboration bilatérale dans le domaine cinématographique et artistique.

Pour sa part, M. Gentile s'est félicité, dans une déclaration similaire, de l'essor du cinéma marocain, relevant que l'objectif de cette coopération bilatérale est de mieux faire connaître ce cinéma en Italie à travers la diffusion de films sur les chaînes de télévision, la participation aux festivals ainsi que l'organisation d'événements culturels tels que les semaines de cinéma marocain en Italie.

M. Gentile a de même précisé que pour rapprocher les spectateurs italiens des productions marocaines, ces dernières seront projetées en sous-titrage ou en assurant leur doublage. Il a, par la même occasion, mentionné l'organisation de rencontres entre les producteurs des deux pays en vue d'établir des co-productions, tout en effectuant des repérages au Maroc, qui recèle de paysages et décors extraordinaires, pour le tournage de futures productions. Une importante délégation marocaine, présidée par M. Bouzdaini, est présente à la Mostra de Venise qui se tient du 28 août au 7 septembre.