Maroc: Clôture à Al-Qods des activités du programme 'Écoles d'été'

Al-Qods — Les activités du programme "écoles d'été", parrainé par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods et dont ont bénéficié 4.000 enfants maqdessis, ont pris fin, vendredi à Al-Qods, lors du plus grand rassemblement estival d'enfants dans la Ville Sainte.

Le programme "Écoles d'été", financé par l'Association du Centre culturel marocain et supervisé par le "Club des enfants pour Al-Qods", a profité à 4.000 enfants maqdessis dans plusieurs écoles de la ville et 14 centres et associations, répartis sur l'ensemble des quartiers de la ville sainte et les villages alentours selon un choix basé sur la conformité aux normes de sûreté et de sécurité, afin de fournir aux enfants bénéficiaires, âgés de 6 à 14 ans, un environnement stimulant qui leur permet de libérer leur énergie et de révéler leurs talents dans les domaines du sport et de l'art, à travers 150 ateliers d'art, de théâtre et de jeux d'équilibre et d'intelligence, encadrés par des formateurs professionnels.

Cette année, le programme "Ecoles d'été" a été axé sur des activités variées permettant de construire la personnalité de l'enfant en lui inculquant les valeurs d'intégrité, de persévérance et de respect de la famille, des traditions et de l'identité locale. Au programme figurait également le lancement de colonies de vacances et de scoutisme, notamment en faveur de personnes à besoins spécifiques et un camp spécialisé pour un groupe d'étudiants en architecture des universités d'Al-Qods et de Birzeit.

Ce programme a inclus les quartiers de la ville ancienne d'Al-Qods, à savoir, Bab Hatta, Harat Saadia, Aqabat Al-Saraya, Harat Al-Nassara et Souk Al-Hasr. Aussi, les activités du programme ont été réalisés aux quartiers de Silouane, Rass Al-Aamoud, Cheikh Jarrah, Beit Hanina, Wad Al-Jouz, Jabal Mukaber, Sur Baher, ainsi que le camp de Chaafat, village du prophète Samuel et village Anata.

Le programme de colonie de vacances est aussi marqué par des activités sportives et ludiques, comme le basketball, des ateliers interactifs et des séances d'animation et de divertissement, sous la supervision de moniteurs spécialisés.

Les enfants ont ainsi bénéficié d'ateliers sur les mécanismes de protection dans les situations d'urgence, ainsi que des formations aux meilleures pratiques en gestion des incendies et aux premiers secours, outre des ateliers dédiés à la communication avec la société et l'environnement, les bonnes pratiques pour préserver l'environnement et l'équilibre naturel et l'appréciation de la responsabilité individuelle et collective dans le cadre de vie.