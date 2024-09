Maroc: RGPH-2024 - Mobilisation et engagement, maîtres-mots des équipes du recensement à Dakhla-Oued Eddahab

Dakhla — Mobilisation et engagement sont les maîtres-mots des équipes en charge de l'opération du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) à Dakhla-Oued Eddahab, dont le coup d'envoi a été donné, dimanche, à l'instar des autres régions du Royaume.

Près de 400 personnes, dont des enquêteurs, des contrôleurs et des superviseurs, sont mobilisées pour contribuer au succès du RGPH-2024 au niveau de la région, sous la supervision de la Direction régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Les 30 et 31 août, ces équipes ont effectué des tournées dans les zones d'enquête qui leur ont été confiées, une initiative qui a permis aux enquêteurs d'identifier la délimitation de leurs zones de recensement et sa conformité avec les travaux cartographiques réalisés.

Les équipes de recensement, sous la supervision de la Direction régionale du HCP, ont commencé dans la matinée à arpenter les différents quartiers de la ville de Dakhla pour recueillir des données d'importance cruciale pour le développement du pays et le renforcement de l'efficacité des politiques publiques durant les prochaines années.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional du Haut-Commissariat au Plan, Cheikh Mohamed Maoulainine, a indiqué que l'opération va bon train à la faveur des moyens mobilisés pour atteindre les objectifs tracés, notant que le lancement de l'opération s'est déroulé dans de "bonnes conditions".

Les citoyens interviewés par les équipes du HCP à Dakhla, ont interagi positivement avec les questions des enquêteurs, a-t-il fait remarquer, ajoutant que certains d'entre eux se sont dits conscients de l'importance de cette échéance nationale.

Par ailleurs, M. Maoulainine a salué l'esprit de responsabilité et le sérieux dont ont fait montre le staff chargé du RGPH tout au long de la phase de la formation et du repérage du terrain dans le cadre du RGPH, qui est de nature à asseoir une bonne base pour l'élaboration des futures politiques publiques et stratégies sectorielles et socio-économiques.

Pour sa part, Hakima Toumya, superviseure communale à la province d'Oued Eddahab, a souligné que l'opération de recensement de cette année est marquée par l'introduction de nouvelles technologies, expliquant que les données répertoriées dans les tablettes électroniques sont directement envoyées aux serveurs centraux du HCP, sans aucune traçabilité sur les gadgets électroniques.

Près de 400 personnes, femmes et hommes, prennent part à cette opération de recensement au niveau de la région Dakhla-Oued Eddahab, dont 258 enquêteurs, 89 observateurs et 9 superviseurs. Sur le plan logistique, 43 véhicules ont été mobilisés pour couvrir les déplacements des enquêteurs dans de bonnes conditions.

Réalisé en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI et en conformité avec les recommandations de la Commission Statistique des Nations unies, le RGPH 2024 permettra de fournir une image réelle de la population et de l'habitat. Il revêt une importance capitale pour la planification des politiques publiques et le développement socio-économique du pays, offrant une photographie détaillée de la société marocaine et de son évolution.