Tunisie: CAB - Réussir la rentrée !

Les Cabistes reçoivent l'USM au Stade 15-Octobre et espèrent gagner.

Jouer à domicile constitue un léger avantage pour l'équipe hôte ! Certes, ce n'est pas toujours gagné d'avance, mais il y a de fortes chances que le CAB le fasse devant les Monastiriens à l'occasion de la rentrée. En effet, la préparation d'avant-saison a été menée dans de bonnes conditions sous la conduite du nouvel entraîneur, Imed Ben Younès, qui souhaite faire un bon départ. Les Cabistes ne manquent pas d'arguments et comptent sortir des «oubliettes» de ces dernières années.

On sait que Taïeb Ben Zitoun n'est plus là pour les sauver de situations difficiles, mais on sait également que l'autre attaquant-buteur, Khalil Balbouz, est revenu au bercail après une courte expérience à l'étranger. Associé à la nouvelle recrue Ahmed Amri, voire Sadok Jammali, il est prêt à relever le défi et faire oublier le buteur de la saison passée. Il suffit au staff technique de l'exploiter à bon escient et d'aligner une formation complémentaire dans ses lignes.

Même si ce n'est que le début du championnat, on peut penser au vu des matches amicaux disputés ces derniers temps, que l'équipe qui débutera la rencontre de cet après-midi ressemblerait à celle-ci : A. Krir, Aziz Guessmi, Doukali (ou Rhimi), Allalah, Seydi, Konte, Fellahi, Haouachi, Mideni, Ahmed Amri, Khalil Balbouz. Toutefois, il n'est pas exclu que Ben Younès fasse quelques retouches à ce onze probable. On pense notamment à Aymen Amri, Cissoko ou encore Bouallegui et Ferchichi. C'est dire à quel point, il a l'embarras du choix...