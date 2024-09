Tunisie: Vol des câbles en cuivre - Un acte criminel intolérable !

Un phénomène préoccupant gagne du terrain ces derniers jours : la coupure des lignes téléphoniques, et de l'Internet dans plusieurs quartiers dont celui des Jardins d'El Menzah. Les raisons étant le vol de câbles en cuivre.

Ces actes criminels sont en train de se multiplier dans plusieurs zones urbaines, ayant ainsi privé les habitants qui en ont ras le bol de ne plus accéder aux réseaux téléphoniques et à l'Internet. D'autant que ces vols sont devenus une angoisse quotidienne pour les opérateurs. Récemment, déjà, un résident du quartier les Jardins d'El Menzah a surpris un jeune garçon en train de couper des câbles avec des ciseaux. Le garçon, appréhendé par le résident, a avoué que son père l'incitait à commettre ces vols. Malgré l'arrestation du père, ces actes de vandalisme continuent de proliférer aussi bien dans ce quartier qu'ailleurs.

Quelles solutions face à ces vandales ?

Face à l'explosion de ce phénomène, les autorités devraient renforcer la surveillance dans les zones les plus touchées en installant des caméras de sécurité et en augmentant les patrouilles de police, d'où une convention départementale entre les forces de sécurité et les opérateurs pourrait être signée, afin de réduire ces actes de vandalisme. De plus, une campagne de sensibilisation devrait être menée sur les réseaux sociaux, et par des spots TV ou radios pour informer la population des conséquences pénales et sociales de tels actes.

Il serait également important que les opérateurs de télécommunication renforcent la protection des câbles pour sécuriser leur installation, par exemple en les enfouissant ou en utilisant des matériaux moins attractifs pour les voleurs. Il est crucial, aussi, que les autorités réagissent dans la lutte contre ce fléau, en encourageant les citoyens à signaler tout comportement suspect et en prenant des mesures rigoureuses contre quiconque qui ose commettre ces actes criminels et pourquoi pas avoir retour d'analyse ADN pour identifier les voleurs comme cela se passe dans les pays développés.

Il faut penser aussi à des alternatives, à savoir le remplacement des installations existantes par la fibre optique. Cette opération a déjà commencé, mais elle devrait être généralisée sur tout le territoire. De ce fait, la connexion via le cuivre serait automatiquement résiliée.