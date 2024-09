Tunisie: USBG-CA (2-2) - A qui profite la parité ?

Match plaisant avec un CA dominant mais distrait par moments et une USBG efficace et réaliste à souhait.

Stade 7 Mars de Ben Guerdane. Pelouse synthétique. Public enthousiaste. Temps chaud. USBG-CA (2-2). But de Houssem Habessi (42'), Hamza Khadraoui (57'), Nassim Sioud (82') sur penalty et Hamdi Laabidi (87'). Arbitrage de Sadok Selmi assisté de Marouen Saad et Jamel Dorai. Quatrième arbitre: Badis Ben Salah. Assesseur des arbitres: Adel Sghaier. Avertissements: Ahmed Khélil et Rayen Chaibi.

USBG: Bechir Abessi, Ben Mahmoud, Ghazi Abderazzek, Yeken (Zied Machmoum), Chaabane (Mohamed Iyed Touiss), Mbida, Maouani (Jassem Abcha), Khedher (Chaibi), Habessi, Ben Ahmed (Belouafi), Sioud.

CA: Moez Hassen, Hamza Ben Abda, Yassine Bouabid, Ghaith Zaalouni, Aziz Ghrissi, Ahmed Khélil, Ghaith Sghaier, Moatez Zemzemi, Hamza Khadhraoui, Bassem Srarfi (Adem Garreb), Kingsley Eduwo (Hamdi Laabidi).

L'explication entre le CA et l'USBG reste ces dernières années un grand moment de chaque exercice de Ligue1, souvent serré, devenant parfois une vraie empoignade sur le terrain, mais aussi très chaud sur les gradins. Cependant, et il faut le préciser, différemment positionnés en fin de saison dernière, sur le papier à présent, les deux formations ne semblent pas, en amont du moins, lutter dans la même catégorie. Mais en l'état, en football tout court, seul la vérité du terrain est implacable. Fort d'un mercato abondant et costaud même, le CA s'est déplacé hier à Ben Guerdane dans la peau d'un conquérant en premier plan, certes, mais il n'a certainement pas oublié en arrière-plan la rivalité avec l'USBG, un club coriace, un rival qui a souvent mis en place un traquenard que les Clubistes ont eu par le passé du mal éviter.

%

Voilà pour l'avant-choc et passons à présent au déroulé du match mais signalons toutefois que le CA a formulé la première réclamation de cette saison, juste avant le coup d'envoi, contestant la présence sur la feuille du match d'un joueur de l'USBG qui n'a pas présenté sa licence mais sa carte d'identité (CIN). Et en l'état, la rencontre a débuté avec vingt minutes de retard. Passons au football à présent. 10' de jeu et les deux équipes se jaugent, le temps d'un round d'observation assez long. Il n'empêche que le capitaine du CA écopera au passage d'un carton jaune, dès l'entame du match, un record du genre. 20', le CA s'installe et surtout monopolise le cuir.

Reste toutefois à performer et à donc défoncer le coffre de l'USBG. 27', grosse alerte dans le camp des locaux. Suite à un centre ajusté de Khadhraoui, le Nigérian Eduwo tente un ciseau en pleine surface qui frôle les cages de Abessi. Désormais, le ton est donné par les visiteurs. 30', l'USBG résiste et le CA pousse toujours. 34', Srarfi décoche du pied gauche mais le ballon rase à nouveau le poteau. L'on se dirigeait vers la mi-temps quant vers la 42', Habessi enveloppe une frappe qui fera mouche. Timing idéal pour l'USBG de Fakhreddine Galbi qui fait preuve d'un réalisme insolent face au CA de David Bettoni. De retour de pause, le CA se rue vers l'avant. 51', incursion de Ghrissi et centre vers Eduwo qui ne cadre pas son heading.

52', sur contre éclair, Sioud manque de doubler la mise. 53', Eduwo, encore lui, place une tête non cadrée. 57', le CA revient au score. Ghaith Sghaier botte un corner que reprend Khadhraoui de la tête dans les filets. 60', Zemzemi tente de surprendre Bechir Abessi d'un tir de loin, non cadré cependant. 80', alors que le CA réclamait deux fautes auparavant, Belouafi pique un sprint de 35 mètres, perce et se fait faucher par Moez Hassen. Le penalty décrété est transformé par Nassim Sioud. Le CA n'abdique pas pour autant et Hamdi Laabidi, à peine incorporé, égalise du plat du pied suite à une longue touche de Ghrissi. On en res tra là pour cette explication. Match plaisant en fin de compte avec un CA dominant mais distrait par moments et une USBG efficace et réaliste à souhait.