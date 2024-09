Tunisie: EST-UST (3-0) - Un pur festival 'sang et or' !

La fête a battu son plein hier soir à Radès : un festival de buts qui a enchanté les supporters venus nombreux fêter la remise du trophée de champion de Tunisie au titre de la saison 2023-2024.

Les Espérantistes ne pouvaient espérer une meilleure entame de la saison : une écrasante victoire avec à la clef une remise en grande pompe du trophée de champion de la saison écoulée. Avant même le coup d'envoi de la rencontre, l'ambiance était déjà festive sur les gradins, animée entre autres avant le début du match par le rappeur Balti.

Après la musique, place au football. Les supporters "sang et or" n'ont pas eu à trop patienter pour fêter le premier but : on jouait à peine la 5' de jeu quand, suite à une jolie action collective en pleine surface de réparation adverse, Mohamed Amine Ben Hmida ouvrit la marque d'un joli tir cadré.

Après cette entame de match enflammée, le rythme de jeu a baissé d'un cran pendant près d'une demi-heure avant que l'entreprise offensive "sang et or" ne carbure de nouveau durant le dernier quart d'heure de jeu de la période initiale.

A la 45', Yan Sasse servit sur un plateau Youssef Belaïli qui prit le temps de contrôler son ballon avant d'un adresser un tir puissant qui laissa sans réaction le portier tataouinois, Houssam Arabi. Deux minutes après, la donne a de nouveau changé : Yan Sasse est revenu à la charge, logeant la balle dans les filets d'un Houssam Arbi impuissant, suite à une jolie passe de Houssem Tka (45'+2).

Comme à l'entraînement !

Assurant déjà un large avantage au score durant la période initiale et face à un adversaire qui n'était guère prêt pour le démarrage de la saison, les camarades de Youssef Belaïli ont repris les débats après la pause mi-temps avec beaucoup d'aisance, au point qu'ils donnaient l'impression de se livrer à un match d'application plutôt que disputer un match officiel. Miguel Cardoso s'est même permis le luxe de faire tourner son effectif en alignant Larry Azouni, Elias Mokwena et Abderrahman Konaté.

Et les "Sang et Or" de terminer le match sur le score obtenu à l'aller. Une jolie victoire du reste. Après le coup de sifflet final, a eu lieu la cérémonie de remise du trophée de champion de Tunisie 2023-2024 dans une ambiance enchantée.