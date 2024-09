Tunisie: Le textile-habillement en pole position

L'Etat tunisien prouve, contrairement à certaines allégations tendancieuses, qu'il accorde une sollicitude particulière à la dynamique économique sans se départir de ses actions dans le cadre d'un combat de tous les jours contre la corruption qui fait, logiquement, partie des éléments essentiels du programme pour asseoir un développement durable et global.

C'est donc dans cet esprit que le gouvernement veille à consolider les résultats positifs dans les domaines compétitifs, dont celui du textile-habillement qui a toujours été un motif de fierté au niveau socioéconomique.

En effet, ledit secteur s'est toujours positionné comme étant un des piliers de l'industrie tunisienne grâce aux multiples atouts qui lui sont accordés pour l'évolution de ses diverses branches, en l'occurrence la filature, le tissage, le finissage, la bonneterie et autre confection, ce qui fait du site Tunisie un des plus attrayants et des plus prisés par l'investissement direct étranger.

Continuant sur la même lancée, des rencontres professionnelles B2B dans ce même secteur du textile et habillement et du cuir et chaussure auront lieu, dans une semaine au Centre de promotion des exportations (Cepex), entre des entreprises tunisiennes des deux secteurs et des acheteurs et grossistes jordaniens.

Ces rencontres se tiendront dans le cadre du programme global pour le textile et l'habillement (Gtex/Menatex) qui est un projet d'assistance technique piloté par le Centre du commerce international (ITC) et qui se place dans le cadre de la coopération multilatérale avec des organismes suisse et suédois dans le but d'accroître la compétitivité des exportations dans l'industrie textile et habillement.

Il faut dire que le secteur du textile se trouve à la croisée des chemins dans la mesure où il est dans l'obligation d'abandonner le modèle révolu basé sur la main-d'oeuvre bon marché, tout en épousant les nouvelles exigences environnementales et les nouvelles donnes fondées sur l'innovation, le respect de l'environnement et l'amélioration de la valeur ajoutée, sans oublier que la transition verte du secteur constitue, désormais, une obligation.

En tout état de cause, il est clair que depuis la pandémie de Covid-19, le secteur du textile et habillement n'a cessé d'enregistrer des résultats positifs avec des taux de croissance élevés au point de dépasser les chiffres de 2019, qui est une année de référence. Ce qui est de bon augure en vue de booster les exportations et de contribuer efficacement au retour de cette filière industrielle au premier plan.