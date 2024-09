Angola: Pèlerinage/2024 - Un évêque catholique appelle à une plus grande fraternité entre les peuples

Quiçama — L'évêque du diocèse de Porto, Mgr Manuel Rodrigues da Silva Linda, a appelé samedi, dans le territoire de Muxima, municipalité de Quiçama, lors de la messe d'ouverture du pèlerinage, à une vie en harmonie entre les hommes, à l'unité et à la charité.

Cet événement, en l'honneur du Sanctuaire de Notre Dame da Conceição da Muxima, se déroule sous le thème « Avec Marie, vivons une année de la prière dans la foi ». Devant des milliers de fidèles, l'évêque a insisté sur la nécessité d'éviter la discorde et sur l'importance de se traiter les uns les autres avec fraternité.

D'autre part, l'homme de Dieu a félicité tous les Angolais pour avoir accepté l'instauration de la paix, permettant ainsi une coexistence saine, conduisant tout le monde dans la certitude d'un avenir brillant pour tous.

Dans son homélie, l'évêque a condamné l'utilisation abusive et inappropriée d'Internet et des réseaux sociaux, dans l'intention de créer des conflits, de grands bouleversements sociaux et politiques, entre autres maux qui ternissent la saine coexistence sociale.

"Nous ne devons pas suivre ce qui se passe dans d'autres pays où, à travers les réseaux sociaux, on provoque des conflits armés et sociaux", a prévenu l'évêque. Mgr Manuel Linda a appelé les Angolais à faire confiance à la Vierge Marie, qui apporte paix et espoir pour des jours meilleurs. "Mamã Muxima est celle qui connaît les difficultés du monde et intervient auprès de son fils pour apporter la tranquillité d'esprit aux hommes", a-t-il déclaré. Le pèlerinage se termine ce dimanche par une messe qui va être présidée par l'archevêque de Huambo, Mgr Zeca Martins.