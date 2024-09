Congo-Kinshasa: L'intersyndicale de l'éducation appelle tous les enseignants à la reprise des cours ce lundi

L'intersyndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté recommande à tous les enseignants de la RDC de reprendre le chemin de l'école ce lundi 02 septembre 2024, pour assurer normalement les activités professionnelles inscrites dans le calendrier scolaire 2024-2025.

Cet appel a été lancé samedi dernier à Kinshasa, au cours de l'assemblée générale de restitution des travaux de la commission paritaire avec le gouvernement, tenus au quartier Bibwa, à l'Est de Kinshasa, clôturés le 30 août dernier.

Pour le président et porte-parole de l'intersyndical de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Godefroid Matendo Nzuzi, la recommandation pour une rentrée et une année scolaire apaisée se justifie par les avancées et les acquis issus de la commission paritaire :

"L'enseignant aura désormais le statut d'agent de carrière des services publics de l'Etat avec un numéro matricule de la Fonction publique. Son salaire devient nominal et cesse d'être le patrimoine de l'école. Son recrutement et révocation ne se feront plus en ballotage par le gestionnaire. Il cesse d'être vacataire".

Selon lui, l'enseignant peut, comme toit autre fonctionnaire de l'Etat, accéder au grade de commandement, tout en étant enseignant à l'école.

"Sa carrière est sécurisée comme celle de fonctionnaire de l'Etat, avec les avantages légaux après la mort ou la mise en retraite", a poursuivi Godefroid Matendo Nzuzi.

Il a également évoqué comme acquis "l'adhésion dans le régime contributif de 5000 francs congolais par mois et par enseignant, pour renforcer la capacité des prestations de la MESP, et assurer à l'enseignant les soins de santé de qualité".

D'après lui, le banc syndical a par ailleurs accepté le réajustement salarial de 100 000 francs congolais (35 USD) par enseignant, payables en deux tranches.