Algérie: 300.000 hectares de terres consacrés aux cultures oléagineuses au niveau des wilayas du sud

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a indiqué que plus de 300.000 hectares de terres destinées à la mise en valeur dans les wilayas du sud, ont été dédiées aux cultures oléagineuses.

Dans son allocution à l'ouverture des rencontres nationales avec les investisseurs bénéficiaires de terres agricoles dans le cadre du droit de concession, auprès de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS), M. Cherfa a souligné que 300.000 hectares ont été dédiées aux cultures oléagineuses, dans le cadre du plan national de développement des cultures stratégiques, pour "la production d'une huile de table 100% algérienne, avec la possibilité de s'orienter vers l'exportation à l'avenir".

Ce plan prévoit la mise en valeur de plus d'un (1) million de terres dans les wilayas du sud à l'horizon 2028, dont 500.000 hectares destinés à la production des céréales et de l'orge, 220.000 hectares au maïs, et 20.000 hectares aux légumineuses.

Ce plan devrait contribuer à "la réalisation de la sécurité alimentaire et à la réduction de la facture d'importation et permettra de constituer un stock stratégique pour faire face aux crises et aux perturbations climatiques", a indiqué le ministre, affirmant qu'"il s'agit d'un "investissement important", en matière de production, de transformation et de stockage.

Depuis la création de l'ODAS en 2020, plus de 54 périmètres ont été créés pour la mise en valeur des terres à travers les wilayas du sud, soit près de 460 000 ha, selon les chiffres fournis par le ministre.

Parmi ces périmètres, 264 000 ha (terres de 250 à 1000 ha de superficie) ont été distribués au profit de 431 exploitants, dont 286 exploitants réellement installés, a indiqué M. Cherfa, citant la mise en valeur de 16 000 ha, en plus des 6680 hectares cultivés de la superficie exploitable de ces terres estimées actuellement à 96 000 ha.

Les rencontres nationales avec les investisseurs bénéficiaires de terres agricoles dans le cadre du droit de concession auprès de l'Office, dureront trois jours au cours desquels le ministre se réunira avec 431 exploitants agricoles issus de 9 wilayas du sud, pour écouter leurs préoccupations, notamment celles liées à l'électricité agricole, aux réseaux de communication et à l'ouverture des voies.

Les investisseurs ont appelé lors de la réunion à la consécration d'un corridor vert au niveau des ports au matériel agricole importé destiné à la réalisation des projets de mise en valeur des terres dans les wilayas du sud.

M. Cherfa a affirmé la prise en charge de toutes les préoccupations soulevées qui seront transmises aux secteurs concernés.