Afrique: À Casablanca, les Ivoiriens peu convaincus par la réinstauration des visas pour entrer au Maroc

Depuis dimanche 1er septembre 2024, les Ivoiriens ont besoin d'un visa pour voyager au Maroc. La mesure a été prise par Abidjan pour lutter contre l'immigration irrégulière. Selon les autorités, les ressortissants d'autres pays utilisaient jusqu'ici des papiers ivoiriens contrefaits pour entrer au Maroc plus facilement. Dans les rues de Casablanca, la mesure a reçu un accueil mitigé de la part de la communauté ivoirienne.

Gaoussou Koulibaly arbore le maillot des Éléphants et il sort de sa sacoche son « vrai passeport ivoirien parce que je suis Ivoirien. Je l'ai renouvelé, il n'y a pas longtemps. »

On a envie de le croire sur parole. Pourtant, la fraude existe. Ils sont même nombreux à se faire passer pour Ivoiriens, selon Gaoussou Koulibaly. « Nous, les Ivoiriens, on se reconnait dans le parler, on sait déjà que voilà, lui, c'est un Ivoirien ou pas. Quand je vois un Congolais ou Camerounais qui parle, je sais automatique que ce n'est pas un Ivoirien. Mais quand je vois qu'il a un passeport ivoirien, je suis étonné. »

Mais Gaoussou Koulibaly est contre cette mesure qui complique déjà les déplacements des Ivoiriens. « Pendant que je vous parle, j'ai ma soeur bloquée à Dakar, elle a pris son billet le 31 et donc elle a fait escale à Dakar et elle devrait rentrer au Maroc vers minuit ou 2h le 1er septembre, donc elle devra retourner pour faire son visa et là, c'est compliqué. »

Sur l'étal de Sita Diakité, il y a de l'alloco et de l'attiéké qu'elle ramène de Côte d'Ivoire. La réintroduction du visa met son commerce en péril. « Ça ne m'arrange pas. Ça fait six mois que je fais des allers-retours pour de la marchandise à Abidjan. Mais les papiers qu'ils demandent, c'est trop ! »

Selon les autorités ivoiriennes, la mesure sera appliquée pour une période « expérimentale » de deux ans. La réinstauration du visa ne concerne pas les Ivoiriens détenteurs d'un passeport diplomatique ou de service. Les Marocains pourront continuer à accéder à la Côte d'Ivoire sans visa.