Cote d'Ivoire: Production audiovisuelle - La série-réalité « La dernière voix » signe son retour

Après la première édition qui a connu un franc-succès, la saison 2 de la série-réalité « La dernière voix » sera disponible à partir du 5 septembre 2024, sur la chaîne A+ Ivoire. L'annonce a été faite lors de la conférence de presse de lancement de programme de cette chaîne de télévision. C'était le jeudi 29 août 2024, à Green Bureau, à Abidjan-Cocody.

Cette nouvelle saison accueillera de nouveaux talents soutenus par des coachs de renom dont Fally Ipupa. C'est un film de 52 épisodes de 26 minutes.

Une autre nouveauté de cette saison est le film intitulé « Les Nounous » du célèbre réalisateur ivoirien Franck Vléhi. Une série inédite de 52 épisodes de 26 minutes qui aborde l'incroyable vie des femmes ou filles de ménage communément appelées « nounous » marquées par les commérages, les ragots, les amourettes et autres secrets dévoilés.

D'autres émissions de divertissement et d'éducation sont au programme cette année, notamment l'émission « C'Djinzin » de l'argot ivoirien qui veut dire « c'est gâté » animée par la coache en développement personnel, Nel Jamila.

C'est une émission qui permet de réunir sur un même plateau deux personnes qui sont en conflit (affaire de famille, palabre entre amis, rupture amoureuse, conflit entre collègues). A l'issue de l'émission et après avoir écouté les deux parties, la coache tentera de réconcilier les deux parties.

A côté de cela, on aura les émissions traditionnelles telle qu'« On se dit les Gbè » (on se dit les vérités) de Brice Guigré qui résiste au temps, et « Recettes de cuisine » de Necy N'dri qui résistent au temps.

Il y aura également des émissions comme « Dimanche de garba » de l'humoriste "Joel", 26 minutes de délire dans un garbadrome de fortune (le garba est un plat ivoirien fait à base de la semoule de manioc appelée attiéké, auquel on ajoute du poisson thon, de l'oignon , de la tomate et du bouillon), ou « Viens chez moi » de la jeune animatrice "Christy Legend", émission consacrée à la découverte du riche patrimoine des régions de la Côte d'Ivoire ou encore les matchs de « La ligue 1 ivoirienne » commentés par les journalistes ivoiriens : Carlos Koundé et Adam Khalil...

« Nous restons attachés à nos valeurs c'est-à-dire être toujours plus proches des Ivoiriens. Nous avons donc concocté une grille de programme riche. Certaines émissions ont été reboostées, d'autres ont été reformatées, tout ceci pour répondre aux attentes des téléspectateurs », a déclaré Michel Mutombo-Cartier, directeur général d'A+.

Lancée en 2019, A+ Ivoire est une chaîne de divertissement et de séries 100% ivoirienne conçue pour la Côte d'Ivoire, avec des producteurs et des animateurs ivoiriens.