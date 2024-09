Ile Maurice: Mobile data gratuit et snipers sous la pluie

Elle avait été annoncée dans le Budget 2024-2025. Et cette mesure prend effet à partir d'aujourd'hui. Il s'agit de la distribution de forfaits mobile gratuits aux jeunes de 18 à 25 ans. Hier, lors d'une fonction officielle organisée par Mauritius Telecom au Tribeca Mall, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, Pravind Jugnauth en a profité pour s'adresser au public.

Il a précisé que pas moins de 100 000 jeunes auront droit à un forfait gratuit de 200 GB par mois, valable sur les réseaux 4G et 5G. «Kan mo get sa bann lof-la koumadir monn vinn fer shopping», a-t-il plaisanté. Le chef du gouvernement a profité de l'événement pour inviter les jeunes à utiliser cette offre de manière positive. Il a rappelé que l'internet peut être utilisé «pour le bien ou pour le mal» et qu'il existe des personnes malintentionnées sur la Toile. Il a demandé aux bénéficiaires de faire preuve de prudence dans leur utilisation des outils technologiques.

Distribution de «goodie bags» avant la fonction.

Fait notable : un impressionnant dispositif de sécurité avait été mis en place pour cette fonction, étant donné que le lieu est très fréquenté par le public. Parmi : des officiers de la Special Mobile Force, du Groupement d'intervention de la police mauricienne, ainsi que ceux de la force régulière, présents en grand nombre donc. Des snipers étaient également positionnés sur le toit du Tribeca Mall...

%

L'assistance était composée de jeunes et de moins jeunes...

Hormis les visiteurs du Mall, l'événement en lui-même a attiré des jeunes, mais surtout de moins jeunes, qui avaient pris place sous la marquise prévue à cet effet. Les moins de 25 ans ont été accueillis avec des goodie bags offerts par les organisateurs, comprenant un T-shirt, des gâteaux et de l'eau. La cérémonie a débuté avec le discours du Chief Executive Officer de Mauritius Telecom, Kapil Reesaul, qui a dans la foulée présenté une série de nouveaux bouquets et forfaits, dont ceux pour démocratiser l'accès aux contenus sportifs premium, ainsi qu'une nouvelle offre spéciale, le Week-end Pack à Rs 28, comprenant 20 GB de data.

Pour couronner le tout, un smartphone compatible 5G, le moins cher du marché, a été lancé. Le prix : Rs 4 990.

Enfin, le ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, Deepak Balgobin, a répondu à une question de la presse, qui l'interrogeait sur le faible taux de participation des jeunes à cet événement pourtant destiné aux... jeunes. En guise de réponse, il s'est rabattu sur l'opposition, en affirmant que celle-ci ne parvenait pas à mobiliser de grandes foules et a précisé que cet événement n'a rien de politique et qu'il ne s'agissait pas d'une bataille de foules. «Lafoul avek Pravind Jugnauth», a-t-il lancé.

Comment procéder ?

Depuis samedi, les jeunes âgés de 18 à 25 ans doivent s'inscrire sur le site de la Mauritius Revenue Authority grâce au numéro de leur carte d'identité et leur numéro de téléphone, qui doit impérativement être enregistré à leur nom. Une fois les données validées, ils recevront leur forfait à partir de ce dimanche. Ce dernier sera renouvelé jusqu'à leur 26e anniversaire.