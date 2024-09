Ile Maurice: Zaffar Karamuth avait eu un accident quelques jours auparavant

La date : 29 août 2024. L'heure : 00 h 30... Une terrible découverte est faite au complexe Ibiza, à Wolmar, Flic-en-Flac. Le corps sans vie de Karamuth Mohamad Zaffar, âgé de 24 ans et originaire de Grand-Bois, est retrouvé dans un appartement qu'il louait depuis une semaine. C'est un proche de la famille, inquiet de ne plus avoir de nouvelles, qui a alerté la police.

À leur arrivée, les policiers ont découvert le jeune homme allongé sur un canapé, dans le salon de l'appartement, au deuxième étage. Zaffar semblait paisible, comme s'il dormait, mais la réalité était bien plus tragique. Aucune trace de lutte n'a été relevée, mais son visage et ses mains portaient des blessures recouvertes d'antiseptique violet, résultant d'un accident survenu quelques jours plus tôt. Le SAMU, dépêché sur les lieux, n'a pu que constater son décès. Le corps a ensuite été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria.

L'autopsie, menée le même jour par le Dr Monvoisin, a révélé une triste vérité : Zaffar est décédé d'un oedème cérébral aigu, probablement causé par une overdose. Cette nouvelle a frappé de plein fouet sa famille, qui nourrissait encore l'espoir qu'il parviendrait à sortir de l'engrenage dans lequel il s'était retrouvé piégé. Le corps a été remis à ses proches pour des funérailles qui se sont déroulées dans la douleur, le vendredi suivant.

Le 24 août 2024, quelques jours avant cette tragédie, Zaffar avait été impliqué dans un accident de la route à Flic-en-Flac. Lui et sa passagère, Drishtee Locknauth, âgée de 23 ans, circulaient à moto sur l'avenue Faucon lorsqu'ils ont perdu le contrôle du deux-roues et se sont écrasés violemment. La scène était chaotique : la Honda, gisant sur la chaussée, et les deux jeunes étendus, blessés, sur le trottoir opposé. Les secours sont rapidement intervenus et les ont transportés d'urgence à l'hôpital et Zaffara été admis à l'hôpital Dr A.G Jeetoo à Port-Louis. Un éthylotest a confirmé que les deux jeunes étaient sous l'influence de l'alcool au moment de l'accident.

Cependant, dans une suite d'événements inquiétants, Zaffar s'est enfui de l'hôpital alors qu'il était recherché par la police de Grand-Bois pour non-respect des conditions de sa libération conditionnelle. Connu de tous dans son quartier, le jeune homme semblait pourtant avoir un avenir prometteur. Mais, comme beaucoup trop de jeunes, il avait sombré dans l'enfer de la drogue.

Ses parents, notamment son père Feroz Karamuth, très suivi sur TikTok, ont tout tenté pour l'aider à sortir de ce gouffre. Ils n'ont jamais baissé les bras, espérant qu'un jour Zaffar remonterait la pente. Dans une vidéo bouleversante publiée le jour même du décès, Feroz et son épouse Nazia, dévastés, ont parlé de leur fils avec le coeur brisé, les larmes aux yeux. Ils ont évoqué sa lutte contre la drogue, expliquant qu'ils avaient toujours gardé l'espoir qu'il changerait.

Le décès de Zaffar, au-delà de la douleur familiale, soulève une fois de plus la question de la toxicomanie chez les jeunes et des ravages qu'elle cause au sein de nombreux foyers. Plusieurs cas d'overdose impliquant des jeunes ont été recensés ces derniers temps. Une source policière nous explique que les données ont conclu que ceux qui sont dépendants de la drogue ne «coupent» pas les doses et «consomment la drogue pure. Souvent, quand on reçoit des rapports, nous constatons qu'ils ne prennent pas seulement une seule drogue mais en mélangent plusieurs types...»