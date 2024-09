Tunisie: ST - Le Stade à l'assaut de l'ESZ

A l'épreuve de l'ES Zarzis, coach Maher Kanzari pourra à nouveau compter aujourd'hui sur ce brassage intéressant, ce savant dosage entre aspirants et tauliers de l'équipe

Le Stade Tunisien attaque cet après-midi le championnat après avoir assuré tranquillement sa qualification au prochain tour de la C3 où il croisera l'USMA de Nabil Maâloul. Au révélateur de l'Espérance Sportive de Zarzis, en terrain forcément hostile, le Stade se doit d'annoncer la couleur d'entrée de championnat et ne pas caler, dynamique de victoire oblige, étant donné que les Bardolais restent sur deux victoires de rang, acquises lors de leur double confrontation dans le cadre du 1er tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Aujourd'hui donc, fort d'un statut acquis de haute lutte la saison passée, le Stade affronte une équipe de l'ESZ qui vise à son tour un bon début de parcours en L1, un résultat positif qui lui permettrait d'engranger de la confiance et bien entendu de capitaliser dans l'optique de la suite.

Aujourd'hui, le Stade se déplace à Zarzis, non plus seulement dans la peau d'un outsider ambitieux, mais aussi dans le costume de challenger, celui d'une équipe aux constantes vérifiées récemment, au style porté vers l'attaque, bref un Onze doté d'un fond de jeu et qui ne semble pas avoir été altéré par les départs des Ben Abda, Lamine Ndao, Jouini et Khadhraoui, pour ne citer que ceux-là. A l'épreuve de l'ESZ, coach Maher Kanzari pourra à nouveau compter aujourd'hui sur ce brassage intéressant, ce savant dosage entre aspirants et tauliers de l'équipe.

En clair, le technicien stadiste s'évertuera à associer les jeunes que sont Ferchichi, Kadida, Khalil Ayari, Rayan Smaali et autre Arous avec les «mentors», à savoir, Sami Helal, Hedi Khalfa, Marouane Sahraoui, Nidhal Laifi, Ghazi Ayadi, Youssouf Oumarou, Bilel Mejri et Zied Berrima. Bien entendu, «qui veut aller loin, ménage sa monture». Et en l'état, le Stade peut compter sur des jokers fulgurants, tels que le buteur Ahmed Beji et le jeune Sénégalais Amath Ndao.

Des alternatives viables

Voilà pour le gros des troupes stadistes ; passons à présent au Onze type pressenti, quoique rien ne soit gravé dans le marbre pour Maher Kanzari. L'on retrouverait ainsi Sami Hlel dans les bois, Hedi Khalfa et Nidhal Laifi sur les flancs droit et gauche, Marouen Sahraoui et Ousmane Ouattara dans l'axe, un milieu composé de Ghazi Ayadi, Oumarou et Rayan Smaali, et enfin, une attaque à trois têtes avec le trident Sajed Ferchichi sur le couloir gauche, Bilel Mejri sur l'aile opposée et Zied Berrima en pointe. Enfin, volet alternatives, les Skander Chihi, Ahmed Beji, Khalil Ayari, Hazem Khemiri et l'inusable Amath Ndao peuvent prêter main-forte à l'équipe à tout moment. De l'espoir donc et à coeur vaillant à présent pour le Stade Tunisien.