Tunisie: Rentrée scolaire / Collecte de dons et fournitures - Ces gestes comptent...

Ces actes nobles et sans contrepartie n'ont cessé de mobiliser autant de généreux donateurs, au moment où d'autres associations caritatives s'abstiennent. Et c'est là que le bât blesse !

Comme de coutume, un bon nombre de Zarzissiens ne ratent aucune occasion pour faire du bien et rendre service aux familles nécessiteuses. Ils font des collectes avant l'avènement de Ramadan, pendant les deux Aïds et actuellementt pour collecter des dons au profit des indigents à l'occasion de la rentrée scolaire qui pointe déjà à l'horizon.

Tous répondent à l'appel

Dans ce contexte, qui ne connaît pas Arij Ben Amor, jeune expert-comptable qui circule tous les jours dans sa propre voiture pour ramasser des fournitures scolaires et des aides financières et en nature ? En plus de ce qui s'effectue, lors de ces périodes déterminées par le temps, la générosité vient également d'outre-mer.

En effet, nos compatriotes en Europe répondent toujours à l'appel à chaque fois qu'on leur fait signe; et dans tous les domaines. Ils ne manquent pas de solidarité et n'hésitent pas à répondre positivement à la demande.

Sans contrepartie

Verser de l'argent au Club sportif de la ville, qui vient d'accéder en Ligue 1, envoyer des équipements à l'hôpital régional de la délégation, aux institutions scolaires et aux équipes sportives, récolter de l'argent et l'envoyer à un malade indigent qui n'a pas de quoi se faire opérer, collaborer à la construction d'une maison pour une famille démunie, l'élan de solidarité ne finit jamais. Et maintenant que la rentrée scolaire est à nos portes, le don de cartables et de fournitures scolaires ne tardera plus longtemps.

Ces actes nobles et sans contrepartie n'ont cessé de mobiliser autant de généreux donateurs, au moment où les nombreuses « associations» dites humanitaires se sont volatilisées. Elles sont aux abonnés absents !