Afrique: Participation égyptienne à la réunion ministérielle du (TICAD)

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Emigration et des Expatriés, Badr Abdelati, se rend jeudi 22 août à Tokyo pour participer à la réunion ministérielle de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD), qui se tient les 24 et 25 août, selon un communiqué officiel diffusé jeudi.

Abdelati aura des entretiens de haut niveau avec des responsables japonais avec l'objectif de renforcer les relations bilatérales.

Les réunions ministérielles du TICAD 2024 dresseront le bilan de ce qui a été accompli à l'issue du dernier sommet tenu en Tunisie en août 2022. Il s'agira aussi de préparer le sommet suivant prévu en août 2025 à Yokohama, au Japon. Les réunions se tiennent cette année sous le thème « A la recherche de solutions innovantes avec l'Afrique ». L'objectif est de définir des priorités du partenariat Afrique-Japon à moyen et à long termes.

En outre, les participants à la conférence se pencheront sur la croissance inclusive et le développement durable en Afrique. Lancée par le Japon en 1993, la Ticad est organisée tous les trois ans à l'initiative du gouvernement japonais, conjointement avec les Nations-Unies, l'Union Africaine et la Banque Mondiale.

Le Samedi : 24/08/2024

Dr Badr Abdel-Ati remet une lettre du Président Al-Sissi au PM japonais

Dans le cadre de sa visite officielle à Tokyo, Dr Badr Abdel-Ati, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Égyptiens à l'étranger, a rencontré le Premier ministre japonais, Fumio Kishida. Cette rencontre s'inscrit dans le contexte de la participation de l'Égypte à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), qui se déroule actuellement dans la capitale japonaise.

Lors de cette réunion de haut niveau, le ministre Abdel-Ati a transmis au Premier ministre japonais une lettre personnelle de la part du Président Abdel Fattah Al-Sissi, dans laquelle ce dernier exprime son estime pour le rôle déterminant de Fumio Kishida dans l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. La lettre portait également sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux nations, en se concentrant sur des projets conjoints actuels ainsi que sur les aspirations communes des peuples égyptien et japonais.

Le ministre Abdel-Ati a salué les relations bilatérales exceptionnelles entre l'Égypte et le Japon, exprimant la reconnaissance de l'Égypte pour la visite fructueuse du Premier ministre Kishida en avril 2023, au cours de laquelle les relations entre les deux pays ont été portées à un niveau stratégique. Il a également mis en avant le soutien continu du Japon aux projets de développement en Égypte, notamment la réalisation du Grand Musée Égyptien et le partenariat dans le domaine de l'éducation. Le ministre a souligné l'importance d'élargir les domaines de coopération pour inclure de nouvelles sphères telles que l'intelligence artificielle, la gouvernance, ainsi que la coopération entre les institutions et les centres de recherche pour l'échange et le transfert d'expertise. Il a aussi exprimé le souhait de renforcer le flux de touristes japonais en Égypte.

En retour, le Premier ministre japonais a salué le rôle de leadership du Président Al-Sissi sur la scène régionale et internationale, en soulignant l'importance cruciale de l'Égypte pour le Japon en tant que puissance régionale clé au Moyen-Orient.

Concernant les relations économiques, le ministre Abdel-Ati a exprimé la volonté de l'Égypte de renforcer les liens économiques et commerciaux avec le Japon, en ligne avec l'évolution des relations politiques. Il a évoqué la nécessité d'intensifier les investissements japonais en Égypte, soulignant le succès du pays à attirer des capitaux étrangers malgré les défis économiques mondiaux et régionaux. Le ministre a encouragé les entreprises japonaises à profiter des opportunités offertes par la stratégie égyptienne en matière d'hydrogène vert, récemment adoptée en août, et a vanté les avantages compétitifs de l'Égypte, tels que sa position géographique stratégique, ses incitations à l'investissement, et l'amélioration significative de ses infrastructures. Il a également incité les entreprises japonaises à s'implanter dans la zone économique du canal de Suez.

Le Premier ministre Kishida a manifesté un intérêt particulier pour l'évaluation du ministre Abdel-Ati sur les questions régionales d'intérêt commun, notamment la situation actuelle à Gaza. Le ministre a détaillé les efforts de l'Égypte pour reprendre les négociations en vue d'un cessez-le-feu et pour assurer l'acheminement de l'aide humanitaire au peuple palestinien, réaffirmant la position constante de l'Égypte contre les politiques de violence et les violations de la souveraineté par Israël. Le Premier ministre japonais a exprimé la profonde préoccupation de son pays face à l'escalade de la violence dans la région et a soutenu les efforts de l'Égypte pour réduire les tensions, tout en soulignant l'importance de maintenir l'aide humanitaire à Gaza.

Les deux dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur d'autres crises régionales, y compris la situation au Soudan et dans la région de la Corne de l'Afrique, ainsi que sur les menaces pesant sur la sécurité de la mer Rouge et la navigation internationale. Le ministre Abdel-Ati a mis en garde contre la persistance de ces crises, soulignant l'impact négatif sur les intérêts de nombreux pays, y compris l'Égypte et le Japon, et a appelé à une action diplomatique concertée pour éviter une aggravation des conflits.

Enfin, le ministre Abdel-Ati a exprimé l'espoir que les réunions ministérielles en cours du TICAD permettront des discussions approfondies sur les questions économiques et de développement prioritaires pour les pays africains, réaffirmant l'engagement de l'Égypte à participer activement à cet important forum. De son côté, le Premier ministre Kishida a exprimé son attente pour l'inauguration officielle du Grand Musée Égyptien, soulignant que ce monument culturel symbolise la coopération exemplaire entre l'Égypte et le Japon.

Abdel-Ati rencontre le président de l'Agence japonaise de coopération

Le ministre des Affaires étrangères Dr. Badr Abdel-Ati a rencontré Dr. Akihiko Tanaka, président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), en marge de sa participation à la réunion ministérielle de la TICAD à Tokyo.

L'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que le ministre des Affaires étrangères a souligné lors de cette rencontre le caractère unique des relations égypto-japonaises, exprimant la profonde gratitude de l'Égypte pour la contribution de la JICA à de nombreux projets de développement cruciaux en Égypte, notamment le Grand Musée Égyptien. Il a également mis en avant le rôle essentiel de la JICA dans les secteurs des transports et du développement urbain, en précisant que les questions économiques et de développement occupent une place de premier plan dans les relations bilatérales entre les deux pays.

Sur le plan de la coopération dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement technique et du renforcement des capacités, Dr. Abdel-Ati a exprimé la satisfaction de l'Égypte à l'égard de la coopération en cours avec la JICA dans le cadre de l'« Initiative de partenariat égypto-japonaise dans le domaine de l'éducation ». Il a indiqué que l'Université égypto-japonaise est désormais un centre d'excellence académique, non seulement en Égypte, mais aussi dans l'ensemble des pays arabes. Par ailleurs, le ministre a salué le soutien de la JICA au Centre du Caire pour le règlement des conflits, le maintien et la consolidation de la paix, soulignant l'intérêt de l'Égypte pour le soutien de l'agence japonaise afin d'élargir les activités du centre, en particulier les programmes de formation qui seront mis en oeuvre en collaboration avec le Centre de reconstruction de l'Union africaine au Caire. Il a également exprimé son espoir de voir le Japon participer à la prochaine édition du Forum d'Aswan pour le développement.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté que les deux parties ont discuté de plusieurs autres domaines de coopération, notamment la coordination concernant la ligne 4 du métro du Caire. Le côté japonais a exprimé sa volonté de financer cette ligne, ce qui a été grandement apprécié par le ministre des Affaires étrangères. Les discussions ont également porté sur les moyens et les mécanismes de renforcer la coopération trilatérale entre l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement et la JICA en Afrique et au Moyen-Orient.

De son côté, le responsable japonais a exprimé son inquiétude quant à la persistance de l'instabilité dans la région, soulignant que les développements en cours à Gaza et au Soudan pourraient avoir de graves conséquences. Il a salué les efforts déployés par l'Égypte pour obtenir un cessez-le-feu et alléger les souffrances humanitaires des peuples palestinien et soudanais. Il a également exprimé la volonté du Japon de soutenir les efforts de reconstruction à Gaza et les préparatifs pour l'après-conflit dès qu'un accord de cessez-le-feu sera conclu.

À la fin de la rencontre, les deux parties ont convenu de maintenir un rythme de coordination intensif entre Tokyo et Le Caire pour assurer le suivi des projets en cours avec la JICA et discuter des programmes et projets proposés, en coordination avec les autorités nationales concernées.

Abdel-Ati rencontre le ministre japonais de la Réforme numérique

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Égypte et le Japon, et en lien avec l'élévation des relations stratégiques entre les deux pays au niveau de "Partenariat Stratégique", Dr. Badr Abdel-Ati, ministre des Affaires étrangères a rencontré M. Kono Taro ministre japonais de la Réforme numérique, lors d'un dîner de travail à Tokyo. Cette rencontre s'est déroulée en marge de sa participation à la réunion ministérielle de la TICAD.

L'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué que la rencontre visait à promouvoir tous les domaines de coopération bilatérale entre l'Égypte et le Japon, et à renforcer l'utilisation par l'Égypte de l'expertise japonaise et de son rôle de leader dans le domaine du numérique, des télécommunications et des technologies de l'information. À cet égard, Dr Abdel-Ati a exposé les efforts de l'Égypte dans ce domaine, soulignant que le pays a parcouru un long chemin pour établir une infrastructure soutenant le développement des technologies de l'information et attirer les investissements dans ce secteur vital.

Le ministre des Affaires étrangères a insisté sur l'importance que le partenariat stratégique entre l'Égypte et le Japon se reflète dans tous les domaines de coopération entre les deux nations amies, citant en particulier la collaboration dans le domaine des start-ups, qu'il considère comme un moteur des économies mondiales, y compris celles opérant dans le secteur des technologies de l'information. Il a également affirmé que la coopération et l'échange d'expertises dans ce domaine crucial pourraient libérer les potentialités du secteur des start-ups en Égypte et au Japon, ouvrant ainsi des perspectives de collaboration inédites entre les deux parties. Il a exprimé la disponibilité de l'Égypte à lancer divers mécanismes de coopération institutionnelle à cette fin, afin de générer des avantages mutuels.

Le porte-parole a ajouté que Dr. Abdel-Ati a exprimé l'espoir de voir l'Égypte collaborer avec le Japon dans le domaine de l'intelligence artificielle sous ses aspects réglementaires, techniques et applicatifs. Cette collaboration pourrait inclure une coordination réciproque concernant l'élaboration de codes de conduite et de réglementations visant à encadrer l'intelligence artificielle, insistant sur l'importance d'un cadre éthique pour ces usages afin d'éviter qu'ils ne servent à des fins destructrices.

De son côté, le ministre japonais a exprimé sa reconnaissance pour la trajectoire positive et exceptionnelle des relations égypto-japonaises ces dernières années. Il a écouté avec attention l'évaluation du ministre égyptien sur l'évolution de la situation dans la région et les efforts de médiation de l'Égypte pour instaurer un cessez-le-feu et désamorcer la crise, afin d'éviter l'escalade du conflit dans la région. Il a également souligné la reconnaissance du Japon pour le rôle central de l'Égypte en tant que pilier de paix et de stabilité au Moyen-Orient. Le ministre japonais a mentionné que le dialogue arabo-japonais revêt une importance particulière à la lumière des récents développements dans la région.

Abdel-Ati salue le programme d'échange d'étudiants entre Le Caire et Tokyo

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Émigration et des Expatriés égyptiens, Badr Abdel-Ati, a salué, ce samedi, le programme d'échange d'étudiants conclu entre Tokyo et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, exprimant l'aspiration à poursuivre le travail du programme, vu ses impacts positifs sur le rapprochement des peuples égyptien et japonais, la promotion de l'échange et du respect des cultures et l'autonomisation des jeunes, selon la MENA.

Abdel-Ati s'est exprimé lors de l'entrevue tenue ce samedi avec la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, en marge de la visite qu'il effectue au Japon, pour participer à la réunion ministérielle de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), qui se tient dans la capitale japonaise.

Le chef de la diplomatie s'est attaché, au début de l'entretien, à présenter les voeux à la gouverneure de Tokyo, à l'occasion de sa réélection pour un troisième mandat consécutif, notant l'aspiration de son pays à continuer la coopération et la coordination bilatérales concernant les dossiers de coopération d'intérêt commun et louant les relations de Mme Koike avec l'Égypte et sa participation à la conférence sur le climat qu'a accueilli l'Égypte dans la ville de Charm El-Cheikh, a dit Ahmed Abou Zeid, porte-parole du ministère des AE.

Abdel-Ati a, par ailleurs, présenté les remerciements à Mme Koike pour le soutien apporté à l'Égypte, parallèlement avec la tenue de "l'exposition des trésors d'or du roi Ramsès II" prévue en mars 2025, valorisant l'accueil par le Japon de ce genre de salons mobiles, pour la première fois en Asie, en signe d'appréciation pour les relations distinguées entre les deux pays.

Le ministre égyptien a exprimé son espoir à ce que ce salon contribue au renforcement des liens populaires et culturels entre les deux pays, ainsi qu'à la promotion du flux touristique japonais vers l'Égypte.

Concernant les domaines de coopération bilatérale, M. Abou Zeid a signalé que M. Abdel-Ati avait jugé important de pousser les gouvernorats à profiter des expériences japonaises en matière de recyclage des déchets, de préservation de l'environnement et de la transformation verte et de sensibilisation à la sauvegarde de l'environnement.

Au terme de ses déclarations, M. Abou Zeid a indiqué que le ministre Abdel-Ati avait mis l'accent sur la coopération économique entre les deux Etats, représentant une priorité avancée auprès de la partie égyptienne.

Abdel-Ati a proposé d'inviter les startups égyptiennes aux événements et activités qu'organise Tokyo pour échanger et transférer les expériences dans ce domaine pionnier.

Pour sa part, Mme Koike s'est félicitée de l'examen des domaines de coopération, au cours de l'entrevue, faisant état de divers et nombreux domaines de la coopération conjointe qui peuvent être renforcés.

Abdel-Ati : La gouvernance mondiale exige des réformes concrètes au Conseil de sécurité

La gouvernance mondiale exige des réformes concrètes au sein du Conseil de sécurité, compte tenu de l'incapacité du Conseil à sortir de l'impasse actuelle en raison des conflits en cours, a déclaré ministre des Affaires étrangères, cite la MENA.

L'Égypte adhère à la position africaine unifiée à cet égard, a-t-il affirmé samedi lors du déjeuner de travail organisé par la ministre japonaise des Affaires étrangères Yōko Kamikawa sous le thème "Contribution à la résolution des défis mondiaux", premier événement tenu dans le cadre de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD).

Abdel-Ati a affirmé le soutien par l'Égypte à la promotion de l'Agenda "Femmes, Paix et Sécurité", et la participation influente des femmes à la prise de décision, à la diplomatie, à la médiation, à l'établissement de la paix et aux opérations de paix, a dit Ahmed Abou Zeid, porte-parole du ministère des AE.

Le ministre a également fait état du rôle que joue le Centre international du Caire pour le règlement des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix en Afrique (CCCPA) pour mettre en oeuvre l'Agenda, avec le soutien des partenaires, notamment le Japon.

A l'approche du 25è anniversaire de l'Agenda "Femmes, Paix et Sécurité", l'Égypte est en train d'achever son premier plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité, et l'Agenda sera inscrit à l'ordre du jour du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, lors de la présidence égyptienne du Conseil en octobre 2024, a-t-il ajouté.

L'Afrique abrite la population la plus jeune et la plus dynamique au monde, et l'Égypte attache une grande importance au rôle important que jouent les jeunes dans la réalisation de la paix et du développement en Afrique, a-t-il estimé, notant que "la Déclaration de la jeunesse africaine sur la réimagination de la gouvernance mondiale pour la paix et le développement: l'avenir que nous voulons", présentée lors de la 4è édition du Forum d'Assouan.

La question de l'intelligence artificielle a revêtu une importance au cours des dernières années, et l'Égypte a réalisé des progrès dans la modernisation de l'infrastructure numérique, des cadres politiques et des structures de gouvernance pour s'adapter à ce développement et à faire face à ses défis, a-t-il martelé.

L'Égypte a également lancé la "Charte égyptienne de l'IA responsable" et la "Stratégie nationale pour l'intelligence artificielle" et créé le "Conseil national pour l'intelligence artificielle" afin que l'Égypte contribue aux différentes lignes directrices sur l'utilisation éthique et responsable de l'IA dans le pays pour contribuer à son développement durable, a expliqué le ministre.

Dr Abdel-Ati rencontre les représentants de la communauté égyptienne à Tokyo

En marge de sa participation à la réunion ministérielle de la TICAD à Tokyo, Dr. Badr Abdel-Ati, ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration a rencontré plusieurs représentants de la communauté égyptienne au Japon. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts continus du ministre pour maintenir un contact direct avec les communautés égyptiennes à l'étranger lors de ses visites officielles.

Dr. Abdel-Ati a souligné l'importance particulière que l'Égypte accorde à ses ressortissants à l'étranger et à la consolidation de leurs liens avec leur pays d'origine. Il a également expliqué que la décision de fusionner les ministères des Affaires étrangères et de l'Immigration visait principalement à renforcer la communication effective entre les communautés égyptiennes à l'étranger et les missions diplomatiques égyptiennes dans le monde entier. À cet égard, le ministre a insisté sur l'instruction qu'il a donnée à tous les ambassadeurs et chefs de missions égyptiennes dans les pays concernés de donner une priorité absolue aux questions consulaires et de répondre aux besoins des communautés égyptiennes. Il a également mis en avant les efforts du ministère pour coordonner avec les organismes nationaux concernés afin d'améliorer les mécanismes et les moyens de prestation des services consulaires, notamment par la numérisation de ces services grâce aux nouvelles technologies pour en optimiser la qualité et la rapidité.

Dr. Abdel-Ati a également souligné la diversité de la communauté égyptienne à Tokyo et l'intérêt de l'État égyptien à tirer parti de l'expertise de ses ressortissants résidant à l'étranger pour soutenir ses objectifs de développement, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la technologie et de l'innovation, ainsi que du commerce et de l'investissement.

Le porte-parole a conclu en mentionnant que Dr. Abdel-Ati a pris soin, en fin de réunion, de dialoguer directement avec les membres de la communauté, d'écouter leurs opinions et suggestions, et de réaffirmer la priorité que l'État accorde à la protection des intérêts de ses citoyens, où qu'ils se trouvent. Enfin, Dr. Abdel-Ati a invité les représentants de la communauté égyptienne de Tokyo à participer à la prochaine édition de la Conférence des Égyptiens à l'étranger, prévue pour l'année prochaine.

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Emigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelatty a affirmé les constantes de la position de l'Egypte envers toutes les questions régionales et internationales.

Le dimanche : 25/08/2024

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Égyptiens de l'étranger, a rencontré les principaux journaux et agences de presse japonais.

Lors de l'entrevue accordée dimanche aux grands journaux, médias et agence de presse japonais en marge de la TICAD au Japon, Abdelati a souligné le rôle éminent que l'Egypte joue dans son environnement régional et dans les dossiers internationaux importants qui sont prioritaires dans la politique étrangère du pays.

Le chef de la diplomatie a confirmé la particularité et l'importance des relations égypto-japonaises et le souci commun de les renforcer, sur fond de leur promotion au niveau de partenariat stratégique en 2023.

L'Egypte souhaite la participation d'une représentation japonaise de haut niveau à la cérémonie officielle d'ouverture du Grand musée d'Egypte, l'un des plus importants fruits de la coopération entre les deux pays amis.

Le ministre des Affaires étrangères (AE), de l'Émigration et des Expatriés égyptiens, Badr Abdelati, et le Premier ministre et ministre des AE kenyan, Musalia Mudavadi, ont loué, ce dimanche, les relations historiques et étroites entre les deux pays, les contacts continus, l'appréciation mutuelle entre les dirigeants des deux Etats et l'attachement à renforcer les rapports, de manière à atteindre les intérêts des deux peuples.

Ceci s'est déroulé lors de l'entrevue tenue par les deux ministres, ce dimanche, en marge des travaux de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), à Tokyo.

Les deux ministres des AE ont examiné les voies de la coopération bilatérale, et les programmes et projets de coopération existante, étant donné que les deux parties ont convenu d'augmenter du volume des échanges intrarégionaux, d'encourager les investissements, d'échanger les expériences techniques dans de divers domaines, dont notamment ceux de la santé, du transport, de l'énergie, de l'infrastructure, de l'agriculture et de l'irrigation, a dit le porte-parole du ministère, Ahmed Abou Zeid.

"L'Égypte s'attache à ce que la période à venir connaisse le développement du partenariat économique et d'investissement entre l'Égypte et le Kenya, l'approfondissement des relations de coopération et la découverte de nouvelles perspectives de la collaboration dans les secteurs prioritaires des deux pays, à la lumière des potentiels et de grandes opportunités disponibles pour la coopération commune", a affirmé M. Abdelatty.

Les deux bords, selon M. Abou Zeid, ont échangé les vues sur l'évolution de la situation dans la Corne de l'Afrique et au Congo démocratique, et ont passé en revue les efforts des deux Etats pour instaurer la paix et la stabilité et désamorcer les crises sur le continent africain, d'autant plus que M. Abdelatty a souligné le plein soutien de l'Égypte à la stabilité de la Somalie et à son intégrité territoriale.

D'autre part, M. Abou Zeid a noté que l'entretien avait porté sur les développements survenus sur la scène soudanaise et les efforts régionales pour parvenir à un règlement de la crise garantissant le maintien de l'unité et de la sécurité du Soudan, outre les répercussions des évolutions dans la Mer rouge sur les pays de la région.

Les développements liés au dossier de l'eau du Nil et les relations de coopération entre les pays du bassin du Nil ont également fait l'objet de discussion.

Lors de l'entretien, il a été convenu de continuer la coordination et la concertation entre les deux parties, lors de la prochaine période, pour suivre les questions d'intérêt commun.

Concernant la crise dans la bande de gaza, M. Abdelaaty a étalé les actions égyptiennes menées avec toutes les parties concernées pour alléger la crise humanitaire dans l'enclave et les efforts visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu et à soutenir la reconnaissance de l'Etat palestinien, sur les frontières de 1967, avec pour capitale Jérusalem-Est.

Les ministres ont de même parlé de l'importance de promouvoir la coordination à l'égard de sujets et questions de l'Union Africaine d'intérêt commun, compte tenu la responsabilité qu'assument les deux pays dans la direction de l'action africaine, en comme pays fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine (OUA).

Pour sa part, M. Mudavadi a exprimé l'appréciation de son pays aux relations bilatérales distinguées avec l'Égypte et son intérêt à consolider la coopération bilatérale dans les différents domaines.

Et d'ajouter l'attachement de son pays à accroître le volume d'échanges commerciaux avec l'Égypte et à encourager les investissements, ainsi qu'à profiter des expériences égyptiennes dans ses domaines d'excellence.

Il a, par ailleurs, confirmé l'intérêt de son pays à continuer la coordination et la concertation avec l'Égypte concernant les défis régionaux et internationaux actuels.