Ethiopie: La Banque éthiopienne de développement réalise une amélioration significative de son portefeuille de prêts après des années de réformes

Addis Abeba — La Banque éthiopienne de développement (EDB) a révélé qu'elle a réduit les créances douteuses de 57 % à 6,5 % grâce aux réformes qu'elle a menées au cours des cinq dernières années.

La banque a accordé des prêts de 32 milliards de birrs et réalisé un bénéfice de 5,5 milliards de birrs au cours de l'exercice fiscal qui vient d'être achevé. Le président de la Banque éthiopienne de développement, Yohanes Ayalew, a noté à ENA qu'il est possible d'améliorer les compétences des employés, d'améliorer les relations avec les clients et que la banque ait une capacité financière saine et durable grâce aux réformes menées au cours des cinq dernières années.

Le président a révélé que la banque a réduit ses créances douteuses de 57 % à 6,5 % grâce aux réformes qu'elle a menées au cours des cinq dernières années. Yohanes a rappelé que la banque qui approuvait 900 millions de birr pour des prêts par le biais de crédit-bail avant l'introduction de la réforme il y a cinq ans, a approuvé 27 milliards de birr pour le financement par crédit-bail au cours de l'exercice écoulé.

Les prêts de la banque aux industries manufacturières sont également passés de moins de 4 milliards de birr à 32 milliards de birr au cours de l'exercice écoulé, a-t-il ajouté. Avant la réforme, les prêts approuvés par la banque ne dépassaient pas 10 milliards de birr, et au cours du dernier exercice, 57,8 milliards de birr ont été approuvés pour le service des prêts, a-t-il noté.

%

La banque a collecté près de 16 milliards de birr de prêts au cours du dernier exercice. La banque a réalisé un bénéfice de 5,5 milliards de birr grâce aux travaux d'amélioration à multiples facettes réalisés au cours du dernier exercice.

Les réalisations de la banque en matière d'amélioration du portefeuille de prêts et de performance financière soulignent son rôle essentiel dans le développement économique de l'Éthiopie. En fournissant des financements essentiels aux entreprises et aux industries, la banque de développement continue de contribuer à la croissance et à la prospérité du pays.