Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ dénonce les agissements de la police à Côte-d'Or

Les membres de Rezistans ek Alternativ (ReA) étaient face à la presse hier. Alors que le thème principal portait sur la politique culturelle et artistique, Stefan Gua a débuté son intervention en évoquant les événements survenus à Côte-d'Or mardi, impliquant des manifestants du mouvement Rann Nou Later et la police.

Il a affirmé que ReA est solidaire de toutes les personnes qui ont manifesté et dénonce les agissements de la police sous l'autorité de Pravind Jugnauth. Il accuse ce dernier de réprimer et de museler l'opposition de manière «brutale, illégale et violente», notamment par des tactiques comme le planting.

Stefan Gua estime que la police n'avait pas le droit d'agir comme des videurs de boîte de nuit ; si elle estime qu'il y a quelque chose d'illégal, elle doit plutôt agir dans le respect des paramètres de la loi. Il a également commenté les propos du ministre Avinash Teeluck sur une radio privée, où ce dernier aurait justifié les violences policières en raison de remarques faites à l'encontre de Pravind Jugnauth. Stefan Gua a jugé cela extrêmement grave. «Est-ce que cela signifie que toute personne qui s'oppose aux idées de Pravind Jugnauth sera confrontée aux violences policières ?»