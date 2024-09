Ile Maurice: Les Red Devils espèrent le réveil contre Liverpool !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelles ambitions. Les supporters de Manchester United reprennent confiance dans leur équipe et espèrent un réveil contre Liverpool, ce soir en Premier League, à l'occasion du choc des frères ennemis à Old Trafford (19h00).

Du côté de Mauritius United Army, fan club officiel des Red Devils, l'atmosphère est festive pour le début de la saison de Premier League avec un accord de partenariat signé avec Strike City Bagatelle. Désormais, tous les matches de ce match club se dérouleront dans l'enceinte spécialisée en bowling et karaoké.

Les membres du fan club bénéficieront également de tarif réduits sur les boissons et consommations à Strike City (10% de rabais). Pour l'affiche Manchester United-Liverpool, l'entrée sera à Rs 400 pour adulte et Rs 200 pour enfant (vous pouvez réserver auprès d'Irfan Rummun au 59720921 ou son jumeau Ridwan Rummun au 58220295).

Mais quel est l'état d'esprit des Mancuniens avant de défier la formation d'Arne Slot, qui tourne bien et a toujours fière allure, malgré le départ de l'emblématique Jurgen Klopp ? «Un grand club reste un grand club» réagit Kevin Taukoordass, qui vient de rejoindre Mauritius United Army en tant que membre exécutif et qui sera responsable des réseaux sociaux «même si ces 9 dernières années nous n'avons pas été à la hauteur de ce qu'on avait l'habitude de voir l'espoir revient avec Ineos qui a mis des personnes compétentes à la direction et a effectué un recrutement intelligent».

Pour Kevin, Liverpool sera dangereux avec un Mo Salah qui ne semble pas affecté par le poids de ses 32 ans, mais United a grandement besoin d'une victoire. «Ils vont jouer en contre et on devra les presser haut pour les contenir. Avec un Amad Diallo qui monte en puissance sur l'aile droite et un Rashford que j'espère enfin à son vrai niveau qu'il faudrait lancer en 2e mi-temps, on peut faire quelque chose. Mount s'est blessé, donc il faudra aligner l'équipe suivante à mon avis : Diallo, Garnacho, Zirkzee, Diallo, Casemiro, Mainoo, Fernandez, et en défense Dalot et Mazraoui, avec Martinez et De Ligt en central et Onana dans les buts. Je crois qu'on pourra battre Liverpool 2-0» analyse-t-il.

Pour Riyad Khodabocus, qui lui aussi vient d'intégrer les membres exécutifs de Mauritius United Army, la pression est sur le manager, Erik Ten Hag. «En terme de management, nous sommes dans la bonne direction, avec de bons transferts, mais le problème c'est le terrain. Le maitre à jouer c'est Ten Hag, c'est lui qui a la responsabilité de l'équipe. La saison dernière il a eu beaucoup de blessure c'est vrai, mais cette fois l'équipe s'est nettement améliorée et je pense qu'il fera beaucoup mieux».

Même face à un rival du calibre du LFC ? «Un Manchester-Liverpool c'est un derby, on ne peut jamais prédire ce qui va se passer. Liverpool a un système bien huilé mais aucune des deux équipes n'ouvrira le jeu. United aura aussi son mot à dire, j'espère le réveil des Devils ! Ça sera serré, mais je vois bien United l'emporter 2-1.»

Nawez Dinally, secrétaire du fan club est du même avis. «Je ne vois pas Man Utd perdre deux fois de suite en championnat. Après la défaite contre Brighton c'est extrêmement important de faire une victoire. Je pense que Ten Hag joue sa tête avec la série de matchs qui arrive».