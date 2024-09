Ile Maurice: Juniper Lane surprend l'écurie Sewdyal

Ce qui devait n'être qu'une simple formalité, surtout après le retrait de Van Hunks, son rival annoncé, a tourné au cauchemar pour le favori Master Keeku.

Lancé au 400m par Sonaram, le pensionnaire de l'écurie a déboulé, comme à son habitude en ligne droite, mais sa forte propension à hang in fit que Sonaram ne put l'assister convenablement. Du coup, le meneur Juniper Lane a tenu jusqu'au but, devançant les deux Sewdyal, Balouchi et Master Keeku.

Défaite dans l'épreuve phare, l'écurie Sewdyal s'est tout de même signalée par l'entremise d'Alaskan Night, qui a triomphé dans la quatrième épreuve, marquée par les retraits de Do Or Dare et Royal Sovereign.

Auteur d'un quadruple hier, l'écurie Ramdin s'est signalée par un triplé cette fois avec Air Of Mystery, Arnica Montana et Master Point. La première nommée a décroché ses premiers lauriers sur notre turf au terme d'un pillar to post dans la deuxième épreuve.

Déjà vainqueur à sa précédente incursion, Arnica Montana a remis le couvert, et ce malgré le style peu académique de l'apprenti Goolgar. Master Point a, pour sa part, débuté victorieusement dans l'épreuve de clôture. Avec un bilan de sept victoires, l'entraîneur Raj Ramdin a été le grand gagnant du weekend.

Rendu célèbre après la chute grotesque d'Alvinio Roy lors de la 15e journée, Special Force a fait parler de lui pour les bonnes raisons cet après-midi. Au terme d'une course sans histoire aux avant-postes, il a offert l'épreuve d'ouverture à l'écurie Nagadoo.

Cette formation a d'ailleurs doublé la mise avec Skating On Ice, la favorite de la septième épreuve. La jument, qui n'a eu aucun mal à s'emparer du peloton, a contrôlé les opérations pour s'en aller gagner dans un fauteuil.

Avec seulement deux montes à son actif, Cédric Ségeon est malgré tout parvenu à inscrire son nom au tableau des vainqueurs. Il a mené Williamthefighter à bon port dans la cinquième épreuve. Il a précédé Backpacker par plus de trois longueurs.