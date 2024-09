Ile Maurice: Douche froide pour les utilisateurs

Les chauffe-eau à gaz, qui ne sont pas correctement installés, entretenus ou utilisés, peuvent présenter des risques sérieux. Une installation correcte par des professionnels qualifiés, un entretien régulier et une ventilation adéquate peuvent grandement réduire les risques.

Il est inquiétant de penser que nos foyers peuvent parfois devenir des lieux de danger, surtout avec l'utilisation de certains équipements. Un exemple frappant est celui des chauffe-eau à gaz. Bien que pratiques, ces appareils comportent des risques, comme le montre l'incident tragique du 20 août, où une fillette de deux ans et demi a dû être placée sous respiration artificielle à l'hôpital ENT après avoir inhalé du monoxyde de carbone sous la douche. D'autres incidents mortels, comme ceux de Mahima Seegobin, élève de 17 ans de Congomah, et Chewanee Mungrah, élève de 18 ans de Rose-Belle, mortes asphyxiées les 22 et 23 juillet, rappellent la gravité de cette menace.

Jason Gerald, un plombier de Ste-Croix explique que la prévention est essentielle pour éviter de telles tragédies. Il souligne que les chauffe-eau à gaz doivent être installés par des professionnels qualifiés qui s'assurent de faire les tests nécessaires lors de l'installation. Le plombier est catégorique que ces appareils doivent être installes à l'extérieur. «Je conseille à tous mes clients d'installer le chauffe-eau et la bonbonne de gaz à l'extérieur de la maison. Il est également important de les couvrir pour les protéger des intempéries. Beaucoup de personnes pensent que l'installation est simple et choisissent de la faire elles-mêmes. C'est là que réside le problème, car elles ne comprennent pas l'importance de certains détails cruciaux.»

Le plombier électricien précise que lors de l'installation, il est essentiel d'ouvrir complètement l'appareil pour vérifier toutes les pièces. Il faut s'assurer qu'il n'y ait aucune fuite, ce qui implique des tests spécifiques. «Il m'est déjà arrivé de découvrir des insectes à l'intérieur de l'appareil lorsque je l'ai ouvert. De plus, le système électrique de l'appareil doit être vérifié avec soin. Tout cela demande un travail minutieux que, malheureusement, même de nombreux plombiers négligent parfois. C'est pourquoi il est indispensable de faire appel à des professionnels qualifiés pour garantir une installation sûre et conforme aux normes de sécurité.»

Défectueux dès l'installation

Avec le nombre croissant d'incidents liés aux chauffe-eau à gaz, de plus en plus de personnes s'interrogent sur la fiabilité de ces appareils, se demandant s'il n'existe pas un problème dès la fabrication. Certains témoignent avoir rencontré des problèmes dès le premier jour de l'installation et ont dû retourner un appareil pourtant tout neuf. M. S., un habitant de Rose-Hill, raconte avoir acheté un chauffe-eau à gaz l'année dernière, mais lors de l'installation, l'appareil ne fonctionnait pas.

«Mon plombier m'a expliqué qu'il y avait un problème avec l'appareil, qui semblait défectueux. Je suis retourné chez le revendeur et alors que je m'attendais à ce qu'il soit échangé contre un autre neuf, puisqu'il n'avait pas été utilisé, on m'a dit qu'il fallait l'envoyer pour des réparations. C'est absurde d'acheter un appareil neuf et de devoir attendre qu'il soit réparé. De plus, on m'a informé qu'il n'y avait plus ce modèle en stock et que si je le souhaitais, je devais payer un supplément pour obtenir un autre modèle plus puissant», relate l'habitante de Rose-Hill qui souligne que ce n'est pas un cas isolé car lorsqu'elle avait posté sa mésaventure sur les réseaux sociaux, d'autres personnes ont évoqué le même scenario.

Entretien régulier

Pour les revendeurs, il n'y a aucun problème avec ces appareils mais il s'agit surtout de bonnes pratiques qu'il faut adopter pour se protéger des risques. Un représentant de King Brothers, revendeur des chauffe-eau des marques Pacific et Tornado souligne qu'à l'achat d'un chauffe-eau à gaz, les clients reçoivent des consignes claires sur l'installation et l'entretien. Ces appareils, comme tout autre équipement, dit-il, doivent faire l'objet de vérifications régulières pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. «Il est également crucial de veiller à une bonne ventilation de la pièce où l'appareil est installé pour éviter l'accumulation de monoxyde de carbone. Il met surtout l'accent sur la ventilation des pièces. Ce gaz incolore et inodore, souvent peut s'accumuler insidieusement dans les espaces mal ventilés. Des personnes souvent installent l'appareil à l'intérieure alors qu'il n'y a aucune ouverture. C'est dangereux.»

Le représentant de King Brothers souligne qu'il demande toujours aux clients de les contacter régulièrement pour un suivi et la maintenance de leur chauffe-eau à gaz, mais ils ne le font presque jamais. «C'est souvent quand l'appareil ne fonctionne plus que la personne va faire appel à un technicien. Tant qu'il fonctionne on pense que tout va bien. Le raccord doit être remplacé tous les cinq ans pour garantir la sécurité du système. Cependant, cette étape est souvent négligée. Pire encore, certains clients décident de changer le raccord eux-mêmes, choisissant un modèle qui ne répond pas aux normes de sécurité», souligne-t-il.

Ce manque d'entretien régulier et l'utilisation de pièces inappropriées, ajoute-t-il, peuvent entraîner des risques graves, comme des fuites de gaz ou des dysfonctionnements de l'appareil. C'est pourquoi, conclut-il, il est crucial de suivre les recommandations des professionnels et de faire appel à eux pour toute intervention, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'équipement et la sécurité de la famille. L'installation de détecteurs de monoxyde de carbone là où ces appareils sont utilisés peut offrir une protection supplémentaire en alertant les occupants de la présence de ce gaz dangereux avant qu'il ne soit trop tard.

«Instal li deor»

À l'heure où la sécurité domestique devient une préoccupation majeure, surtout avec l'augmentation des incidents liés aux chauffe-eau à gaz, Ferblantier Local, situé à Camp Levieux, Rose-Hill, propose des dispositifs en aluminium spécialement conçus pour protéger ces appareils, tout en recommandant leur installation à l'extérieur des habitations. Ces protections robustes, fabriquées localement et conçues pour résister aux intempéries, garantissent ainsi une durée de vie prolongée de l'appareil. «Pena pou pans de fwa. Kouver zot sofo a gaz, instal li deor ek protez zot fami», insiste un représentant de Ferblantier Local. Les dispositifs sont disponibles à partir de Rs 2 200, en fonction des dimensions de l'appareil.