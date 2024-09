Cote d'Ivoire: Presse publique ouest-africaine - Serge Abdel Nouho élu président à l'unanimité

Lors de l'assemblée générale du Geppao qui s'est tenue le 29 août, le directeur général de Fraternité Matin a été élu président de l'organisation à l'unanimité des votants.

C'est à l'unanimité des huit membres de l'organisation que Serge Abdel Nouho, directeur général de Fraternité Matin, a été porté à la tête du Groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest (Geppao). C'était le jeudi 29 août 2024, à la faveur de l'assemblée générale du Geppao qui s'est déroulée par visioconférence.

Il succède ainsi à Venance Konan et présidera aux destinées du groupement pendant 4 ans. Après son plébiscite, Serge Abdel Nouho, nouveau président du Geppao, a exprimé « sa gratitude » à ses pairs qui l'ont élu et s'est engagé à « mettre ses différentes expériences à contribution, afin de faire du Geppao, dans la continuité de la vision de ses pionniers et avec le concours de chacun des membres, une référence dans la sous-région et même au-delà ».

Puis d'ajouter qu'il souhaite « instiller un nouveau dynamisme au Geppao afin qu'il joue un rôle moteur dans le rapprochement des peuples, dans l'intégration de nos économies et dans la recherche de solutions idoines aux problématiques de développement, de paix et de progrès social qui intéressent la région ».

%

Venance Konan, président sortant du Geppao, a saisi l'occasion de cette assemblée générale pour dresser le bilan de ses deux mandats. Notamment en ce qui concerne la création de liens d'amitié et de solidarité entre les membres, la mutualisation des efforts et des moyens pour mieux réussir la mission d'information et de formation des opinions, la promotion et le développement des services et des établissements dont ils sont responsables ainsi que les relations avec les organes analogues tant en Afrique qu'ailleurs dans le monde.

Selon lui, les points forts de ses deux mandats ont été la mobilisation de haut niveau autour des objectifs majeurs du Geppao, l'innovation en matière de financement des activités, la transparence comme leitmotiv. Si le bilan est globalement positif, Venance Konan a tout de même souligné quelques difficultés dans l'exercice de ses fonctions qui devront être prises en compte par le nouveau président.

Pour ce qui concerne les perspectives, il s'agira, entre autres, pour Serge Abdel Nouho, de poursuivre le processus de formalisation du Geppao auprès des autorités compétentes en Côte d'Ivoire ainsi que la finalisation du rapport de l'Ag extraordinaire de tenue à Loumbila et la mise en oeuvre des recommandations ; l'inscription par chaque membre des cotisations annuelles dans son projet de budget, exercice 2025 ; la relance des projets de formation, de centrale d'achat d'intrants, du journal de l'intégration. Dans les prochaines semaines, le nouveau président élu du Geppao devra former son bureau pour dérouler son programme d'action.