Ile Maurice: Man Utd vs Liverpool, même rivalité nouveau contexte

opinion

Manchester United affronte Liverpool ce soir pour un sommet très avancé dès la 3e journée de championnat à Old Trafford, avec un nouveau manager sur le banc des Reds. Qu'en pensent les Mauriciens ?

Valérie Uppiah : «Victoire 3-2»

Depuis début saison 24/25, line-up Éric Ten Hag déconcertant. Clairement, Bruno Fernandes pas ene attaquant et malgré toute l'admiration ki mo ena pour Marcus Rashford, mo pane trouve li performant durant les 2 matchs. Pour Liverpool, le jeu de Arne Slot pe porte so fruit. 2 matchs 2 victoires. Mais mo penser match Manchester Utd v Liverpool pou fini par ene victoire de United in extremis 3-2.

Nawez Dinally : «Ten Hag joue sa tête»

Après la défaite contre Brighton c'est extrêmement important de faire une victoire. Ten hag ne peut pas se permettre de faire deux défaites en début de saison. Car ca pourrait être la dernière s'il ne rectifie pas le tir. Il est là depuis trois saisons maintenant, il n'est pas quelqu'un qui vient d'arriver. Je poense qu'il joue sa tête avec la série de matchs qui arrive : Liverpool, puis deux déplacements compliqués avec Southampton, Palace, ensuite les Spurs et Aston Villa. Dimanche ça sera assez serré. United peut s'imposer 2-1. Espérons qu'Ugarte signe enfin et soit aligné rapidement... Sinon je dirais à tous les fans de continuer à suivre nos 'live' sur la page Mauritius United Army : on attaque notre 4e saison.

Iqbal Aubdool : «Espérons que MU joue cette fois !»

L'état d'esprit est positif avant d'aller à Manchester United. La 'pre-season' s'est bien passée, Arne Slot semble être un manager prometteur. Surtout qu'on a fait deux victoires sans encaisser de buts. Défense au beau fixe, attaque percutante. Slot sait ce qu'il fait. He is the new boss now ! Mais il doit petre heureux aussi d'avoir assuré le «take over» de Klopp. Il hérite d'une bonne équipe ou il n'y a pas beaucoup de retouches à faire ! Il manque juste un n°6... Un Xabi Alons o ou un Gerrard ? On entend parler de Federico Chiesa... Toutefois un match contre United reste un match énorme, un genre de derby. Comme je dis toujours, quand tu joues chez toi, tu as un avantage. Mais j'espère que cette fois Manchester United viendra jouer au foot et pas fermer le jeu comme les deux fois de la saison dernière ! MU est-elle une bête blessée ? Je ne pense pas. Leurs supporters eux-mêmes commencent à s'habituer aux défaites et se plaignent souvent d'Onana et du line up de leur manager. Zirkzee a été décisif au 1er match, mais il ne joue pas au deuxième ? Bizarre. Bon, on ne sait pas si Ten Hag nous réserve une surprise pour dimanche, mais je suis confiant en une victoire : 0-2 ou 1-2.

Amit Bhoojedhur : «Liverpool win 1-3»

Th i s i s always considered as the biggest fixture in the world. The only advantage which Man Utd will have is that they will be at home. They will do their everything to avoid a second consecutive defeat in the EPL and beat their biggest rival. Liverpool has started the season on a good note with two wins under their new manager Arne Slot without any new signing. I will go for a victory of Liverpool 1-3 but we should not underestimate Man Utd. YNWA Sebastien A. Samuel : «Real test for Slot» The game Manchester Utd vs Liverpool will be a real test for Arne Slot! After back to back wins we are very confident that Liverpool will win this game.

Nicolas Mourga : «Narrow win for United»

I see a very narrow win for United as they will be at Old Trafford. But they will have to be more focus on the defensive task compared to last week end. And, on the other end, it will be the first test for Arne Slot against a big Premier League team.

P.K. Singh : «LFC must play to win»

Will not be an easy match for LFC. We are away vs our fierce rival... Big test for Arne Slot, it will be a moment to shine towards prestige. RESPECT our Rivals but we must play to win. 1-2 FOR LIVERPOOL F.C. YNWA

Katib Oozeer : «Liverpool pou prend EPL»

Avec l'arrivée d'Arne Slot Liverpool pe continier faire mieux, déjà 2 victoires et mo pe atane ene 3e victoire contre Man Utd ce dimanche. Liverpool ena ene grand chance prend Premier League sa saison la et mo ale pou ene score 1-2 en faveur des Reds. (Die hard fan de Liverpool de Plaine-Magnien)