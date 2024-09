Ile Maurice: La famille du défunt policier Beekharry réclame Rs 42 millions

Rs 42 397 357. C'est ce que réclame la famille du défunt policier Ally Ackbar Beekharry à la Sanlam General Insurance devant la Cour suprême. Cette demande fait suite à un accident mortel survenu le 19 mars sur la route Royale, Montée S, à Coromandel. Le policier, affecté à l'Emergency Response Service de Métro Sud, Port-Louis, circulait à moto lorsqu'il avait été mortellement fauché par une voiture assurée par la Sanlam General Insurance.

C'est par le biais de Me Imtihaz Mamoojee, assisté de Me Adila Luttoo, que la veuve, les parents et les autres membres de la famille du défunt ont déposé une plainte en réclamation contre la compagnie d'assurances. Al Bibi Shifa Beekharry, la veuve du policier âgé de 26 ans, revient sur les circonstances de l'accident dans le document. «Il procédait à moto dans sa voie vers Port-Louis lorsque la voiture de la suspecte, conduite par Savitri Devi Halder, n'a pas réussi à s'arrêter sur la ligne blanche et a émergé brusquement et imprudemment devant lui, entrant ainsi en collision fatale avec la moto du défunt. Il est mort sur le coup», précise la famille, estimant que le drame s'est produit en raison de la faute et de la négligence de la conductrice.

Al Bibi Shifa Beekharry confie que son mari et elle avaient des projets, notamment la construction d'une nouvelle maison. Elle souligne qu'étant devenue veuve à un jeune âge, elle ne peut plus compter sur les revenus de son époux. Les cinq plaignants invoquent les dommages moraux, le coût des funérailles ainsi que la perte de la motocyclette. L'affaire sera appelée le 19 septembre, date à laquelle la partie défenderesse présentera sa version des faits. Sollicitée, la représentante de la Sanlam General Insurance a déclaré que, comme l'affaire était en cours, aucun commentaire ne pouvait être fait à ce stade.