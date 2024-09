Maroc: RGPH-2024 - Lancement de l'opération de collecte de données à Marrakech-Safi

Marrakech — Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH 2024), qui se poursuivra jusqu'au 30 septembre, a démarré, dimanche, dans la région de Marrakech-Safi, à l'instar des autres provinces et préfectures du Royaume.

Opération à portée stratégique, le RGPH 2024, supervisée par le Haut Commissariat au Plan (HCP), a été dotée d'importants moyens humains et matériels, dont 140 superviseurs communaux, 346 superviseurs de formation, 1.552 contrôleurs, 5.084 chercheurs, 3.965 agents d'autorité, 1.167 chauffeurs pour 1.167 véhicules et 6.776 tablettes électroniques, entre autres.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional Marrakech-Safi du HCP, Boujemaa Aousdi, a indiqué le RGPH est un processus national et global qui concerne tous les ménages résidant sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité. Les équipes chargées de cette opération dans la région de Marrakech-Safi, comme dans les autres régions, travaillent de manière systématique et séquentielle, a-t-il ajouté, précisant que le démarrage du recensement a été précédé d'un processus d'identification et de familiarisation avec le terrain par des équipes de chercheurs et de superviseurs afin de s'assurer que cette opération se déroule conformément aux objectifs fixés.

Et de rappeler que le RGPH 2024, le 7e du genre réalisé par le Maroc depuis 1960, a introduit un ensemble de nouveautés, notamment l'utilisation de la technologie en passant d'une perspective papier (le formulaire) à l'utilisation des technologies numériques par l'utilisation d'un panel électronique intégré avec un ensemble de données et de cartes qui permettent au chercheur d'identifier facilement le terrain de travail et contribuent à éviter l'utilisation du papier.

Dans le cadre du 7ème RGPH, les données seront collectées à l'aide d'une application informatique développée par le personnel du HCP et installée sur des tablettes numériques qui définissent précisément les limites des districts et les itinéraires à suivre par les enquêteurs, ainsi que les formulaires et les règles de vérification de la validité et de la cohérence des données collectées, ce qui facilitera le traitement des informations collectées sur le terrain avant de les envoyer directement au centre de gestion des données.

Réalisé en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI et en conformité avec les recommandations de la Commission Statistique des Nations unies, le RGPH 2024 permettra de connaître les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de l'ensemble de la population, y compris les groupes de population spécifiques tels que les nomades et les personnes sans-abri, ainsi que de fournir une image réelle de la population et de l'habitat.

