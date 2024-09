Maroc: RGPH 2024 - Bon démarrage de l'opération de collecte des données dans la région de l'Oriental

Oujda — L'opération de collecte des données dans le cadre du septième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH 2024) a débuté, dimanche, dans de bonnes conditions au niveau de la région de l'Oriental. Le premier jour de cette opération, qui se poursuivra jusqu'au 30 septembre, a été marqué par une forte mobilisation des équipes de recensement et une interaction active des ménages, conditions sine qua non pour assurer le succès de ce processus à portée stratégique qui permettra de fournir une image réelle de la population et de l'habitat.

Le passage à la collecte des données auprès des ménages a été précédé par une opération de reconnaissance du terrain et de mise à jour cartographique pour les zones de recensement (30-31août). D'importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour garantir le bon déroulement du recensement dans la région de l'Oriental qui se compose d'une préfecture (Oujda-Angad) et de sept provinces (Berkane, Jerada, Nador, Driouch, Taourirt, Guercif et Figuig).

Ainsi, les participants à cette opération au niveau de cette région sont au nombre de 3499, dont 2627 enquêteurs, (75 %), 797 contrôleurs (23 %) et 75 superviseurs communaux (2 %). La répartition de cet effectif par catégorie montre que 1509 sont des diplômés (44 %), 1234 fonctionnaires (36 %) dont 1028 enseignants, 695 étudiants (20 %) et 23 autres (1%).

Le nombre de districts de recensement dans la région s'élève, quant à lui, à 2367, répartis entre 1640 en milieu urbain et 727 dans le monde rural, alors que les secteurs de contrôle sont au nombre de 732 (453 en milieu urbain et 279 dans le rural). Pour ce qui est des zones de supervision communale, elles sont au nombre de 65, dont 13 au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad.

Pour le superviseur communal à Oujda, Tarik Dabiaâ, le RGPH qui a démarré effectivement dimanche (1er septembre) a été précédé par une opération de prospection du terrain au cours de laquelle les contrôleurs et les enquêteurs ont pris connaissance des limites de leurs zones de recensement.

Précisant que ladite zone est déterminée à travers une tournée de reconnaissance qui se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre, il a mis l'accent dans une déclaration à la MAP sur l'importance de ce processus pour assurer un recensement complet des logements et ne négliger aucun bâtiment, habitation ou famille, tout en évitant de le double compte.

Il a ajouté que les cartes d'une grande précision préparées par le Haut Commissariat au Plan (HCP) ont grandement contribué à faciliter le processus d'identification du terrain, notant que l'opération de collecte des données auprès des ménages a débuté dans de meilleures conditions et que les familles ont bien accueilli cette opération et ont répondu sans aucune hésitation aux différentes questions des enquêteurs.

Dans une déclaration similaire, le Directeur régional du HCP de l'Oriental, El Houssine Lazaro a souligné que le démarrage de la collecte des données auprès des ménages s'est déroulé dans de bonnes conditions, poursuivant que cette étape fait suite à une série d'étapes, à savoir notamment la préparation des cartes, la sélection des participants et la formation, en plus de la mise en place des moyens logistiques nécessaires.

Mettant en avant l'importance de la phase de collecte, d'exploitation et de traitement des données, il a expliqué que l'effectif engagé dans le RGPH au niveau de la région de l'Oriental est composé de 3500 participants, dont 34 % de femmes, ajoutant que la répartition selon la qualité de ces derniers fait ressortir que 75% sont des enquêteurs, 23 % des contrôleurs et 2 % des superviseurs communaux.

M. Lazaro, a fait remarquer qu'avant de passer à la collecte des données, des réunions ont eu lieu entre contrôleurs et enquêteurs pour mettre le point sur la disponibilité des outils nécessaires de travail (tablette électronique, badge, ...), ainsi que pour s'assurer de la réussite de l'opération sur le terrain.

Il s'est réjoui par ailleurs de la qualité de l'accueil réservé par les familles aux enquêteurs et de leur interaction active, affirmant que le premier jour du recensement au niveau de la région de l'Oriental s'est bien déroulé grâce à la mobilisation totale des différentes parties prenantes.

Réalisé en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI et en conformité avec les recommandations de la Commission Statistique des Nations Unies, ce recensement revêt une importance capitale pour la planification des politiques publiques et le développement socio-économique du pays, offrant une photographie détaillée de la société marocaine et de son évolution.