Madagascar: Ambohidratrimo - Les talents de Marovatana sous diverses formes

La première édition du Festival Marovatana a été clôturée hier à Ambohidratrimo, mettant en lumière la diversité et la richesse des talents locaux. Cet événement, qui s'est déroulé en deux phases, du 17 au 18 août puis du 31 août au 1er septembre, a transformé le terrain d'Amparihy Ambohidratrimo en un véritable carrefour culturel et sportif.

Durant ces quatre jour-nées intenses, les jeunes de Marovatana ont brillamment exposé leurs compétences dans divers domaines. Le festival a été rythmé par une variété d'activités, allant de la poésie, la danse, la peinture, et la chanson, aux performances sportives telles que le basketball, le volleyball, la pétanque, et la course VTT.

Cette diversité a attiré l'attention non seulement des résidents locaux, mais aussi de talents venus de l'extérieur de Marovatana. L'événement a été enrichi par la participation d'institutions académiques telles que l'Université d'Antananarivo et plu-sieurs universités privées, ainsi que des associations comme Haizara, focalisée sur le développement local et rural. Les orientations et ateliers proposés ont per-mis aux jeunes de décou-vrir de nouvelles perspectives éducatives et professionnelles.

Le festival s'est achevé en apothéose avec un grand spectacle gratuit d'Agrad, rassemblant des milliers de spectateurs.Initié par Souleman Ibrahim Andriamandimby, ce festival novateur répond à un besoin crucial qui est d'offrir aux jeunes une plateforme pour s'épanouir malgré les défis économiques.

Il souligne que l'un des objectifs majeurs du festival était de sensibiliser les jeunes à la lutte contre la drogue, en les inspirant à travers leurs talents, qu'ils soient académiques, artistiques ou sportifs. Pari réussi, puisque le festival a attiré des milliers de jeunes, particulièrement d'Ambohidratrimo.