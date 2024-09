Sénégal: Ourossogui - Lancement d'une plateforme de développement dénomée 'Nouveau Sogui'

Ourossogui — Une plateforme dénommée Nouveau Sogui a été lancée, samedi à Ourossogui (Matam, nord) avec comme objectif d'identifier des axes d'intervention prioritaires en vue de contribuer au développement de la ville de Ourossogui, a dit son coordonnateur, Me Sally Mamadou Thiam.

"Notre objectif reste la mobilisation et la rationalisation des ressources financières, l'assainissement et la salubrité, la protection des espaces verts et d'épanouissement, ainsi que les réserves foncières pour les espaces publics et les voiries", a dit Me Thiam au cours de l'activité de lancement de cette plateforme.

Avocat et par ailleurs deuxième adjoint au maire de la commune de Ourossogui, Me Sally Mamadou Thiam compte également travailler "de sorte que les écoles primaires et les établissements scolaires maternels soient réhabilités, ainsi que les postes de santé de la ville".

La plateforme Nouveau Sogui compte aussi intervenir dans le domaine de l'environnement avec des activités de reboisement et la construction d'espaces verts.

"Nous prévoyons d'assister les indigents, d'appuyer les autorités religieuses de la ville, de participer à l'entretien des lieux de culte existants à Ourossogui. L'urbanisation et la lutte contre les occupations anarchiques, ainsi que la sécurité font aussi partie de nos priorités", a soutenu le coordonnateur