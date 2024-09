Madagascar: Ambanja - Quand chocolat rime avec tourisme

Chocotourisme. Le concept existe depuis quelques années, maintenant, le cacao figure aussi parmi les «produits touristiques» qui permettent de développer le secteur. La route du cacao d'exception «Tree to Bar» vient d'être lancée. Une initiative, promue par des chocolatiers d'Ambanja, qui ont eu l'idée de faire visiter à des touristes l'univers du chocolat.

«Il s'agit d'une aventure permettant aux visiteurs de plonger au coeur du monde du cacao, tout en savourant des expériences uniques», explique la chocolaterie 2A d'Ambanja. Avec la coopérative Kosama, cette initiative a été créée pour ajouter une plus-value aux chaînes de valeur du chocolat, ainsi que du cacao. Des produits phares dans cette région de l'île, célèbre pour ses fèves d'exception. Des visites guidées sur site sont ainsi des moyens de prédilection pour attirer plus de visiteurs et faire ainsi vivre l'économie de cette région.

Le cacao de Madagascar a une notoriété bien établie. Sa renommée de cacao fin est un faire-valoir valable, non seulement pour les opérateurs de la filière, mais aussi et surtout pour ceux qui sont dans le secteur touristique.

Des initiatives villageoises ont même émergé depuis plusieurs années pour tracer des circuits. Plusieurs circuits touristiques ont ainsi été mis en place par les villageois, en collaboration avec les tour-opérateurs. En plus de la découverte des plantations et des installations qui servent à la préparation du cacao, ce circuit aide également à mieux comprendre le développement de l'agriculture et du paysannat, basé sur le respect de la culture traditionnelle et familiale.

De plus, ce type de tourisme communautaire favorise des rencontres chaleureuses et spontanées. Sans oublier la découverte des paysages exceptionnels faits de rizières, de plantations de cacaoyers et de villages authentiques.