Togo: Faure Gnassingbé attendu à Pékin

Le président togolais, Faure Gnassingbé, participera du 4 au 6 septembre au Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) qui se tiendra à Beijing, a annoncé dimanche un communiqué de la présidence de la République.

Cette rencontre de haut niveau souligne l'importance des relations bilatérales entre le Togo et la Chine, deux pays qui partagent une vision commune sur plusieurs enjeux mondiaux majeurs, notamment le maintien de la paix et de la sécurité, les échanges commerciaux et le développement des infrastructures socio-économiques.

Le Togo et la Chine entretiennent une relation dynamique et mutuellement bénéfique depuis plusieurs décennies. Sur le plan politique, les deux pays collaborent étroitement dans les instances internationales, défendant des positions convergentes sur des sujets cruciaux tels que le multilatéralisme, la souveraineté des nations et le développement durable. Pékin soutient activement le Togo dans divers forums internationaux et, en retour, le Togo appuie régulièrement la Chine sur des questions d'importance stratégique.

Sur le plan économique, la Chine est un partenaire clé pour le Togo. Elle est l'un des principaux bailleurs de fonds du pays, finançant de nombreux projets de développement et d'infrastructure. Ces dernières années, la Chine a investi massivement dans des secteurs stratégiques tels que les transports, l'énergie, l'agriculture et les technologies de l'information et de la communication (TIC).

Les investissements chinois se matérialisent par la construction d'infrastructures majeures.

En outre, la Chine soutient activement le Togo dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation. Des bourses d'études sont régulièrement offertes aux étudiants togolais pour poursuivre leur formation en Chine, renforçant ainsi les capacités locales et favorisant les échanges culturels entre les deux nations.

Des missions médicales chinoises sont également présentes au Togo, contribuant à l'amélioration des soins de santé dans les zones les plus reculées du pays.

La participation du président Faure Gnassingbé au Forum Chine-Afrique témoigne de l'importance stratégique de ce partenariat pour le Togo.

Le FOCAC offre une plateforme pour discuter de nouvelles opportunités de coopération, échanger sur les meilleures pratiques en matière de développement et renforcer les liens économiques, politiques et culturels entre la Chine et les pays africains.

À cette occasion, le Togo entend réaffirmer son engagement à poursuivre une coopération étroite avec la Chine dans divers domaines, tout en explorant de nouvelles pistes de collaboration pour favoriser le développement économique et social du pays.