Madagascar: Ambohimangakely - Une collision entre deux voitures fait quatre morts

Deux femmes, une fillette et un jeune garçon ont perdu la vie lors d'une collision entre un 4x4 et un taxi-brousse, à Ambohimangakely. Dix blessés graves ont été hospitalisés. Encore l'alcool au volant qui a causé des pertes en vie humaine. Ce dramatique accident a eu lieu à Behintsy à Ambohimangakely, samedi, à 21h58. Un 4x4 et un taxi-brousse se sont télescopés.

Une petite fille d'à peine 5 ans, un garçon de 15 ans, une jeune femme de 27 ans et une mère de famille de 44 ans y ont trouvé la mort. Leurs corps ont été déposés au Centre de santé de base de niveau II de la commune, où leurs familles ont pu les récupérer après les formalités.

La brigade de la gendarmerie locale, saisie du constat et de l'enquête, a dénombré dix blessés graves, dont le plus âgé a 55 ans. Ils ont été emmenés au service des urgences du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Le chauffeur du 4x4 figure parmi eux. Il est, lui aussi, polytraumatisé.

Dégâts

La gendarmerie lui a imputé la faute. À la lumière du constat, il était imprudent et conduisait en état d'ivresse.

Le choc s'est produit en pleine ligne droite où il ne devrait y avoir aucun problème de visibilité entre les deux côtés, sauf en cas de forte pluie ou de brouillard. Le conducteur du tout-terrain de marque Mitsubishi aurait roulé à vive allure d'Ambohimangakely vers Alasora. Il a foncé droit sur le minibus qu'il allait croiser. L'autre véhicule transportait des passagers venant d'Antsirabe pour Toamasina.

%

Le heurt a été d'une rare violence, entrainant des dégâts indescriptibles pour les deux voitures. Le 4x4 est parti en tonneau avant de s'immobiliser sur le flanc gauche. Il a perdu une roue. Le taxi-brousse s'est retrouvé dans la même position. Les bagages ont été projetés partout sur les lieux de l'accident.

Informés du drame la même nuit, six gendarmes dirigés par leur commandant de brigade ont rallié l'endroit. L'interrogatoire du conducteur mis en cause et l'audition des victimes se font attendre car leur état ne le permet pas encore. La Circonscription inter-régionale de la Gendarmerie nationale d'Antananarivo a rappelé pour la énième fois que l'alcool ne va jamais avec la conduite.