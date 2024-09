Madagascar: Judo - Tournoi du Capricorne - ESCA confirme chez les jeunes

Razzia de l'Esca. Les combattants de l'École Sacré-Coeur d'Antanimena à Antananarivo, dans la région Analamanga, ont été en démonstration chez les jeunes en se hissant en haut des tableaux des médailles, après leur succès chez les seniors et les minimes. Les combats des juniors et cadets de la 28e édition du tournoi du Capricorne ont eu lieu vendredi et ceux des benjamins et poussins samedi, au gymnase Tsenengea à Toliara.

L'Esca a raflé dix-neuf médailles de plus, dont huit médailles d'or. Ce club phare du pays a remporté deux d'or chez les juniors sur trois finales disputées. Killian Rakotonjanahary a battu Mandresy Razafinimpanja du club Saint-Michel chez les -73kg, et Miangaly Raholiarimalala a défait Hoby Noely de l'Asco chez les -57kg. Le club en a rajouté trois autres chez les cadets.

Yohan Ravelojaona est sacré chez les -60kg en écartant son coéquipier Tsiaro Andriamandanoarivo, et Sitraka Rorison s'est imposé contre son coéquipier Reno Randrianasolo, chez les -55kg, en finale. Du côté des filles, Romaica Benandro déjà championne chez les séniores, a confirmé sa suprématie chez les cadettes -57kg en renversant sa coéquipière Malalasoa Rakotondrainibe.

Doublé

Chez les benjamins et poussins, Esca a aussi arraché cinq médailles d'or, dont trois chez les benjamins, ravies par Yvon Soa Rakotondrainibe (-46kg filles) et deux chez les garçons par Junior Rakotondrainibe, (-38kg) et Aioub Benandro (+38kg).

Ritchie Randrianasolo chez les -21kg et Yaiki Andrianjafintrimo (-40kg) ont été sacrés chez les poussins. Le club FTR a, lui aussi, engrangé trois médailles d'or chez les très jeunes. Le club Family Judo d'Antsirabe termine en seconde position du tableau des médailles chez les juniors en accumulant deux métaux précieux signés par les jumeaux Ralevazaha.

Le champion des seniors des -66kg, Kevin, s'est installé sans trop forcer sur la plus haute marche en battant en finale Miandrisoa Aina Nomenjanahary du NJA d'Atsinanana. Son jumeau, Kenny s'est, quant à lui, imposé contre Bien Aimé Lahiniriko du Cospn JC d'Atsimo-Andrefana. Chez les cadets, Saint-Michel et Cosfa ont remporté respectivement deux titres. Amboara Razafitsiarovana chez les -73kg et Rickey Jason Said (-81kg) ont été les champions pour Saint -Michel et pour les militaires, Thierry Luciah Niando chez les -48kg et Andry Andriamanitriniaina (-44kg).

Ashik Houssen promu 7e dan

L'olympien de Moscou en 1980, Ashik Houssen Mamodaly, a été promu 7e dan. La remise officielle du grade a eu lieu samedi, en marge du tournoi du Capricorne. Ashik Houssen a été le fondateur du club JC Tuléar, qui a déjà changé de nom deux fois, d'abord Houssen Memorial Shcool puis Capricorne School. Il est le fondateur du Tournoi du Capricorne qui en est à sa 28e édition. Il a été membre de l'équipe nationale pendant des années, entraineur national, directeur technique national, président de la Fédération, et actuellement, arbitre international et président d'honneur de la Fédération.