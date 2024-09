Madagascar: Tennis de Table - Championnat - Troisième titre pour Lino et Océane

Les championnats de Madagascar de tennis de table ont pris fin hier au palais des sports à Mahamasina. Lino de Challenger et Océane de Cjst se sont hissés sur le toit national.

Come-back. Le champion de Madagascar en national 1 hommes en 2015 et 2020, Lino Zo Andrianina Razafindralambo du club Challenger remporte son troisième sacre. Il a défait en finale le joueur de l'Usa, Narindra par 3 sets à 1 hier soir au palais des sports à Mahamasina. « J'ai remporté le titre grâce à mon expérience à un tel grand événement car j'ai su gérer la pression» confie Lino. Ce dernier a éliminé en quarts de finale le champion en titre, Riva Rakotoarisoa.

Chez les dames en 1e série, la jeune Océane Ranto Rakotondrazaka du Cjst d'Atsinanana conserve son titre en trois consécutives en battant en duel final la multiple championne nationale Tiana Ratsimbazafy du Jovena par 3 à 0. «Les champions intégreront la sélection nationale en vue du championnat d'Afrique. Rien n'est sûr, la participation malgache dépendra encore des moyens financiers » confie le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa. Le sommet continental aura lieu en Ethiopie du 18 au 25 octobre.

«Quatre expatriés feront partie d'office de la sélection en l'occurrence l'olympien Fabio Rakotoarimanana et le champion d'Afriqueen double, Antoine Razafinarivo chez les garons, Karea Hanitra Raharimanana et Edena Harena chez les filles» souligne le technicien.

Joli triplé

La Tamatavienne, Océane a réalisé un triplé à ce sommet national. La championne d'Afrique des jeunes U15 a arraché le sacre chez les juniors et celui en doubles filles en compagnie de sa petite soeur, Mayane Rakotondrazaka. Cette dernière, championne d'Afrique en double en compagnie de sa grande soeur a décroché pour sa part le titre de championne nationale chez les cadettes. Le champion national de la 1e série hommes en 2023, Riva Rakotoarisoa a assuré et a conservé son titre chez les juniors.

En doubles, le duo Takko et Nanrindra de l'Usa s'est hissé sur la plus haute marche du podium des messieurs. Et le titre en double mixte a été ravi par Rhandy et Fitia du CJST Atsinanana. Dans les épreuves par équipe, Challenger est sacré champion chez les hommes et CJST 1 chez les dames. Les dirigeants de la fédération ont eux aussi brillé chez les vétérans. Le président de la fédération Herley Ambinintsoarivelo est sacré chez les plus de 50 ans et le directeur technique national Tahiry Rakotoarisoa chez les plus de 40 ans.