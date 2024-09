Madagascar: Festival Alefa Parkour - Patty Bassia réalise un doublé

La troisième édition du championnat national de parkour s'est déroulée, samedi et dimanche, sur le parvis de l'Hôtel de ville à Analakely. Patty Bassia Andrianavalona a été intouchable dans les deux catégories d'épreuve. Elle est sacrée championne en free style en surclassant Feno Fitsikiana Ravoavonjiarison et Nekena Elisa Famantanantsoa. Patty Bassia a également arraché le sacre en speed run, une course en duel chronométrée. Avec un chrono de 16"22, elle a défait en finale Laurencia Razafindrakoto. La troisième place est revenue à Feno Fitsikiana.

Manjaka Rahaovalahy remporte, quant à lui, le titre en free style hommes. Les deuxième et troisième places sont revenues respectivement à Lahatra Ratinarison et Rindra Herinirina. En speed run, Dinah Rakotoarijao a devancé Michael Ratsimandresy. Andry Mahatratra complète le podium. Dans la catégorie des enfants, Gibbon Rakotohary décroche le titre en speed run. Et le sacre en free style a été ravi par Raondy Ralaimandimby.

Ce championnat national de parkour entre dans le cadre de la troisième Festival Alefa Parkour qui s'étale du 29 aout au 8 septembre. Quarante-cinq traceurs dont trente-neuf adultes et six enfants ont participé à la joute nationale. « Nous avons limité le nombre des participants pour mieux gérer et maitriser le timing et pour avoir un championnat de qualité techniquement. L'an passé, le nombre des inscrits s'élevait à cinquante-cinq », souligne Faliniaina Antonio, président de l'association Traceur Gasy, initiateur de l'événement. Les champions de ce sommet national auront trois mois pour se préparer en vue du championnat du monde, du 12 au 15 décembre au Japon.

La première journée de ce championnat national a été marquée par la célébration de la Journée olympique sous l'égide du Comité olympique malgache. Des olympiens comme la nageuse Bako Ratsifandrihamanana, les haltérophiles comme Vania Ravololomanana, les frères Eric et Tojo Andriantsitohaina, et la nageuse aux J.O de Paris 2024, Holy Antsa Rabejaona ont partagé leur parcours olympique devant l'assistance.

Une formation des formateurs sera au programme de cette semaine, du 3 au 7 septembre, animée par Charles Pernière, président de la commission parkour au sein de la Fédération Internationale de Gymnastique, à Andohalo.