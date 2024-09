Madagascar: Rugby à XV - Top 12 - Le Cosfa étrille Mang'Art

Les militaires du Cosfa écrasent Mang'Art sur le score de 108 à 13 à la cinquième journée du championnat national de rugby à XV, de la première division masculine appelé Top 12, joué au stade d'Andohatapenaka dimanche. La rencontre a débuté à 11h03, avec le rouleau compresseur des militaires qui ont marqué deux essais transformés après dix minutes de jeu (14-0).

Le public est venu en petit nombre, mais constitué surtout de parieurs, il n'a pas manqué d'encourager les protagonistes. Les militaires ont étouffé d'entrée les ardeurs de Mang'Art. Après quinze minutes de jeu, les militaires ont mené 21-0 puis 28-0 après vingt minutes. Mang'Art a ouvert son compteur par un coup de pied de pénalité, 23-3 puis 28-10, 23e.

Après la sortie du numéro 6 de Cosfa, Safidy Andriamihaja qui a écopé d'un carton jaune laissant ses coéquipiers jouer en infériorité numérique, Mang'Art a pu réduire le score pour revenir à 13-28 après vingt-six minutes de jeu sur un coup de pied de pénalité.

Défi lancé et pari gagné

Secoués, les militaires se sont réveillés en marquant un cinquième essai transformé, 35-13, 30e. Sur une cocotte à partir des 25m de l'en-but de Mang'Art, les militaires ont enfoncé le clou en marquant le sixième essai avec la réussite de la transformation suivie d'un nouvel essai non transformé, 47-13 puis 54-13 à la pause.

À la pause, Rija Randrianarison, coach de Cosfa, a affirmé que « mes joueurs ont pour mission de marquer le plus de points possibles pour soigner notre goal-average. Nous fixons de marquer plus de 100, ce jour et on verra ».

La deuxième période a débuté à 11h54, avec une première mêlée pour Mang'Art. Ce dernier n'a pu rien faire durant la seconde période. Les joueurs de Manjakaray n'ont rien marqué durant les quarante dernières minutes. Les militaires ont réussi à marquer huit essais: 42e, 54e, 57e, 60e, 64e, 66e, 77e et 78e.

Tahiana Ylda Ratsimandresy alias Max, très en forme et inénarrable, a réussi à marquer un triplé en essai. Le dernier a été marqué à la 77e avant qu'Omarie Hajaniaina a terminé le travail à la 78e pour sceller la victoire écrasante sur le score de 108-13. « Notre victoire a été prévisible. Nous avons joué au grand complet. Toute l'équipe a un objectif à atteindre celui de marquer le plus de points. Nous sommes contents du défi lancé et que nous avons gagné », confie Rija Randrianarison.

Mbolatiana Rakotomamy dit maître Tôro, coach du Mang'Art, a reconnu la supériorité des militaires sur tous les plans : « Nous sommes battus par des plus forts que nous. Mes joueurs ont manqué d'endurance faute d'entrainement sérieux. »

Résultats Dimanche

COSFA 108-13 Mang'Art; UAS Cheminot 37-49 Uscar; TAM 31-35 TFA.