Madagascar: Ligue des Championnats D2 - FC Theo, AS FOS, FC Avenir et AS Sainte-Anne qualifiés

Le carré final formé. Les quatre équipes qualifiées en poule des As sont connues après la cinquième et dernière journée de la deuxième phase de la World Cola Ligue des champions D2, hier. FC Theo de Sava et AS FOS d'Analanjirofo sont les mieux classés à Ambatondrazaka.

À Ambositra, FC Avenir du sud d'Anosy termine premier devant l'AS Sainte Anne d'Analamanga. L'équipe de Sava a accumulé 13 points après un parcours sans faute, quatre victoires un match nul. FC Theo a arraché son quatrième succès hier, en battant FC Zoya de Boeny par 2 à 1. Le club d'Analanjirofo a, quant à lui, engrangé 11 points après sa troisième victoire en dernière journée contre Tia Kitra d'Atsinanana (5-2). Étant l'un des deux clubs relégués, ce dernier a donc mis fin à son rêve de réintégrer le championnat national élite pour la prochaine saison.

FC Avenir du sud caracole en tête du classement à Ambositra, crédité de 12 points à l'issue de la deuxième étape du sommet national D2. Après un parcours sans faute de quatre victoires en autant de matchs, sa lourde défaite de 1 à 8 contre AS Sainte-Anne étonne plus d'un. Cette large victoire du club champion d'Analamanga lui a permis d'occuper la seconde place de son groupe, synonyme de qualification au Final Four. Ce club compte 10 points et +10 au goal différence, tandis que FCA Ilakaka d'Ihorombe a accumulé 10 points et -4.

Les quatre équipes qualifiées joueront la poule des As en aller et retour. La phase aller se tiendra les 11, 13 et 15 septembre et celle du retour les 25, 27, 29 septembre dans la capitale.