Madagascar: Solidarité pour les Trisomiques - Le public boude le spectacle

Le Stade Barea Mahamasina a accueilli les prestations solidaires d'artistes unis pour une noble cause en soutenant les personnes trisomiques de l'association Mada Triso. Malgré une faible affluence, avec moins de 20% des cinq mille spectateurs espérés, le spectacle a été marqué par l'engagement sans faille des artistes.

En dépit des sièges presque vides, les artistes se sont montrés déterminés et solidaires, arborant des tenues blanches et rouges pour symboliser leur soutien. Ils ont interprété des titres emblématiques de solidarité et d'espoir, tels que « Je te donne » de Jean-Jacques Goldman et « No Woman, No Cry » de Bob Marley pour offrir un répertoire inspirant.

Les performances ont touché le coeur des spectateurs présents. « Ces chan-sons transmettent des mes-sages puissants à travers les voix magiques des artistes. Elles parlent de surmonter les défis de la vie, qu'il s'agisse de dépression, d'épreuves amoureuses ou de moments de déclic», partage Miranto, un spectateur. Des influenceurs, tels que Antso Bommartin, Fitiavana, Bob Tobias, Miranto Godar, et d'autres étaient également présents pour apporter leur soutien au spectacle.

Bien que l'événement n'ait pas atteint ses objectifs de fréquentation, la solidarité et l'engagement des artistes envers la cause demeurent inébranlables, rappelant que l'amour et le soutien sont les véritables moteurs de ce type de rassemblement.