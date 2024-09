Cote d'Ivoire: Ouaninou/Inauguration du foyer des jeunes - Bamba Bakari Kerinski honore l'éducation et l'autonomisation des femmes à Sérifina

Le village de Sérifina, situé dans la commune de Ouaninou, a vibré au rythme des festivités ce samedi 24 août, à l'occasion de l'inauguration du foyer des jeunes entièrement réhabilité par Bamba Bakari Kerinski, opérateur économique et cadre local. Malgré la pluie persistante, la célébration n'a pas faibli, avec des danses traditionnelles Mahouka illuminant l'événement en l'honneur des dignitaires du village et de M. Kerinski, parrain des Journées Culturelles de la Jeunesse Sabougnouma de Sérifina (JSS).

Une célébration de la culture et de l'engagement communautaire

Le président de la JSS a souligné les objectifs de cette édition des Journées Culturelles, intitulée « Fasso Kôrôta », qui inclut des projets ambitieux tels que la rénovation du foyer des jeunes, la création d'une attraction touristique et des initiatives de reboisement. « Ces actions visent à faire de Sérifina un village plus beau, accueillant et attractif pour en faire une destination touristique, ce qui pourrait engendrer des retombées économiques pour notre communauté », a-t-il expliqué.

Sérifina bénéficie d'un cadre naturel exceptionnel, avec ses montagnes, cours d'eau, forêts et cascades, enrichi par une histoire fascinante. Le président de la JSS a également rendu hommage à Bamba Bakari Kerinski, choisi comme parrain pour son travail acharné, son courage et son engagement envers le village. Il a aussi salué le soutien de Bamba Issiaka, président de la Mutuelle de Développement de Sérifina (MUDES), représenté par le Dr. Bamba Lamine.

Le président de la JSS a exprimé sa gratitude envers le Président de la République, Alassane Ouattara, et le Premier ministre Robert Beugré Mambé pour leur soutien au développement local, ainsi que pour la nomination du Dr. Abou Bamba comme conseiller présidentiel. Il a proposé que Dr. Abou Bamba parraine la prochaine édition de la semaine culturelle, qui pourrait marquer le jumelage de Sérifina à Gagnoa.

Dons importants pour l'éducation et l'autonomisation

Lors de l'inauguration, Bamba Bakari Kerinski a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et a souligné les objectifs de la semaine culturelle : promouvoir la culture Mahouka, renforcer les valeurs ancestrales, et contribuer au développement social et économique de Sérifina. Il a invité les membres de la JSS à renforcer leur engagement pour le développement du village.

En signe de soutien, M. Kerinski a effectué plusieurs dons: kits scolaires pour les cinq meilleurs élèves du CP2 à la 3e, tenues de sport pour les élèves du CP1 au CM2, et couverture des frais de cantine scolaire. Il a également offert 100 chaises et une grande bâche pour l'équipement du foyer.

Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, Bamba Bakari Kerinski a fourni des produits phytosanitaires, dont 120 litres d'engrais bio pour le maraîchage et les céréales, ainsi que 50 pagnes pour encourager les femmes dans leurs activités. Les guides religieux et les chefs du village ont également bénéficié de sa générosité.

Un appel à l'unité et au développement durable

M. Kerinski a appelé à une union sacrée parmi les habitants pour garantir une participation totale aux projets de la JSS et a encouragé une forte adhésion des membres pour renforcer la paix et l'harmonie au sein de la communauté.

Cette journée festive marque un tournant dans le développement de Sérifina, avec un soutien crucial pour l'éducation des jeunes et l'autonomisation des femmes, tout en mettant en lumière l'importance de la coopération et de l'engagement communautaire pour un avenir meilleur.