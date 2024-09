Nigeria: Les évêques - « La dette extérieure est une nouvelle forme d'esclavage pour les générations actuelles et futures »

Abuja — « Le poids de la dette s'est révélé être une nouvelle forme d'esclavage pour les générations présentes et futures », affirment les évêques du Nigeria dans une déclaration publiée à l'issue de leur deuxième Assemblée plénière, qui s'est tenue du 22 au 30 août dans le diocèse d'Auchi, dans l'État d'Edo.

Dans ce document, les évêques rappellent le droit des Nigérians à protester pacifiquement contre les politiques économiques du président Bola Ahmed Tinubu. « Notre peuple s'est récemment lancé dans un mouvement de protestation alors que l'économie nigériane continue de se détériorer et de réduire des millions de citoyens à une vie de pauvreté abjecte et de difficultés indicibles. Nous notons que les Nigérians ont le droit constitutionnel d'exprimer leurs griefs par des manifestations pacifiques ».

Malheureusement, notent les Presuli, les manifestations ont été détournées par des éléments criminels tandis que « les agents de sécurité, qui sont normalement censés protéger les citoyens pendant les manifestations, ont eu recours aux menaces, à l'intimidation et au chantage pour dissuader les citoyens de protester, et dans certains cas, ils ont été accusés d'avoir commis des exécutions extrajudiciaires ».

La politique d'austérité décidée par le gouvernement est imposée par le service de la dette du Nigeria. « Nous notons que le service d'énormes dettes envers les agences monétaires internationales et, par conséquent, la recherche de fonds internes pour équilibrer les déficits budgétaires ont donné lieu aux réformes économiques actuelles du gouvernement, qui consistent principalement à supprimer les subventions aux carburants et à laisser flotter la monnaie nationale (le naira). Nous sommes conscients que ces réformes ont déclenché une inflation galopante qui a réduit la plupart des Nigérians à une vie de souffrance et de misère cruelles », ont déclaré les évêques.

« Nous appelons donc l'administration actuelle du président Bola Ahmed Tinubu à reconsidérer ses politiques de réforme économique afin d'alléger le fardeau des difficultés des citoyens et de favoriser le développement de la population.

La déclaration suggère l'adoption de certaines politiques pour atténuer l'impact de l'inflation sur la population. Il s'agit avant tout de soutenir les agriculteurs par des subventions, des prêts à taux réduit, des technologies modernes et des semences améliorées (mais non génétiquement modifiées) et d'apporter une aide aux petites et moyennes entreprises agroalimentaires. Il est également urgent de réformer le système fiscal, qui se compose actuellement d'une série d'impôts fédéraux, étatiques et locaux qui étranglent les entreprises.

Enfin, au niveau ecclésial, les évêques mettent en garde les fidèles contre « ceux qui, tout en se déclarant catholiques, établissent des "ministères" qui ne sont pas sous la direction pastorale ou spirituelle d'une autorité ecclésiastique compétente. En effet, aucun ministère, association ou institution ne peut porter le nom de catholique sans l'autorisation expresse de l'autorité compétente ».