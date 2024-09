Angola: Année scolaire 2024/2025 - La Brigade de sécurité scolaire mobilise plus de 200 personnels

Luanda — Plus de 200 effectifs de la Brigade de Sécurité Scolaire (BSE, sigle en portugais) sont mobilisés pour garantir la sécurité publique dans les écoles d'enseignement général, a déclaré lundi, à Luanda, le commandant de l'organisme, Bartolomeu Campos.

Dans une interview accordée à l'ANGOP, au début de l'année scolaire 2024/2025, le responsable a déclaré que l'organisme opérationnel du Commandement provincial de Luanda de la Police Nationale menait des actions préparatoires, avec la mobilisation du personnel au niveau de commandements municipaux, en vue de maintenir l'ordre public et la tranquillité dans les institutions scolaires.

Selon le responsable, l'activité de la Brigade de Sécurité Scolaire consiste à prévenir les délits dans les écoles et non à réagir aux actes, c'est pourquoi elle compte sur la collaboration des agents de sécurité du Bureau Provincial de l'Éducation et de certaines entreprises de sécurité privées.

Il a informé que la BSE garantira la sécurité à un univers de cinq mille 532 écoles, y compris publiques, partenariales et privées.

Pour le succès du programme, il a indiqué que l'institution a établi des partenariats avec les communautés scolaires, les associations de jeunes, les comités de quartier, entre autres organismes.

« Compte tenu des problèmes identifiés l'année scolaire dernière, la BSE a redéfini les actions préventives, y compris l'implication des communautés et des gardes d'autoprotection, ainsi que la création d'un conseil communautaire de sécurité scolaire », a-t-il souligné.

Il a fait savoir que, au cours de l'année scolaire dernière, la Brigade de Sécurité Scolaire avait enregistré 242 délits divers, mettant l'accent sur les atteintes à l'intégrité physique des élèves et des enseignants, le vol de téléphones portables et de matériel scolaire, les municipalités de Luanda, Viana et Belas étant les plus ciblés.

A l'occasion, l'officier a expliqué que l'agence faisait face à certaines difficultés liées aux ressources techniques et humaines, une situation qui rend difficile le renforcement de la police de proximité dans les communautés.

« Nous disposons de ressources dans toutes les communes, mais il nous en faut davantage, notamment des motos pour faciliter l'accès aux zones difficiles d'accès. En matière de ressources humaines, il est souhaitable de porter au moins 900 agents pour faire face à la densité de population et à l'augmentation du nombre d'écoles», a-t-il souligné.

L'année scolaire 2024-2025 a été officiellement ouverte vendredi.